Российские эксперты назвали самые качественные смартфоны В новом рейтинге Роскачества смартфоны iPhone оказались далеко не на самом первом месте. АНО «Российская система качества», подведомственное Минпромторгу, представило результаты исследований новых моделей смартфонов 2016 года. Суммарно анализировались 250 моделей смартфонов по 274 показателям качества, включая ​прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, работу аккумулятора и т.д., пишет РБК. Самые высокие оценки экспертов в сводном рейтинге набрали фаблеты (гаджеты с диагональю дисплея от 5,4 дюйма и более) и смартфоны (диагональ дисплея — от 4,6 до 5,4 дюйма) Samsung: Galaxy S7 Edge (32 GB), Galaxy Note 3 SM-N9005, Galaxy Note 4 SM-N910 °F, Galaxy S7 (32GB), Galaxy S4, Galaxy S6 SM и Galaxy S6 Edge. Далее идут фаблет LG G4 H815 и линейка моделей Apple (iPhone 7 и iPhone 7 Plus). Самые низкие оценки в сводном рейтинге остались за Acer Liquid Z220, Alcatel Pixi 4, Nokia X Dual SIM, Nokia Asha 311, Samsung Galaxy Fame Lite, Huawei Ascend, ZTE Blade L2, Acer Liquid Z3, LG K5, ZTE Blade G Lux, Nokia Lumia 530, ZTE Blade L3, Microsoft Lumia 535. По ужшкммт версии организации, топ водонепроницаемых телефонов состоит из Samsung Galaxy S7 Edge, Galaxy S5, Galaxy S7, Motorola Nexus 6, Sony Xperia Z2, Samsung Galaxy Xcover 3, HTC Desire 816, Sony Xperia Z3, Sony Z5 Premium, Sony Xperia acro, Sony Xperia Z, Sony Xperia V LT25i, Lenovo Moto Z Play и, наконец, iPhone 7. Лидерами общего теста на прочность стали устройства Sony Z5 Premium, Apple iPhone 4s, Sony Xperia Z3, One Plus X и Motorola Nexus 6. Как отмечает представитель Роскачества, по этому показателю смартфоны iPhone 7 и 7 Plus существенно обогнали Samsung Galaxy S7. Тестирование включало в себя «определение стойкости к царапанью» с помощью карандаша, удары и падения в барабанной трубе с высоты 80 см, а также проверку устойчивости к проникновению влаги. Лучшими гаджетами по эргономике среди фаблетов стали Sony Z5 Premium, Apple iPhone 7 Рlus, Apple iPhone 6s Plus, Samsung Galaxy Note Edge. Наиболее удобными среди смартфонов оказались модели iPhone 7, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S5, iPhone 6s, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S4, HTC One, Google Pixel XL. Самыми неудобными гаджетами Роскачество называет Alcatel Pixi 4, Samsung Galaxy J1 Mini, LG K5, Acer Liquid Zest 4G и другие. Топ рейтинга по качеству фотокамеры возглавили смартфоны Apple, заметно обогнав все присутствующие модели Samsung. Лучшими«пофото» сталиiPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 5s. При этом модели iPhone 7 и 7 Рlus уступили одну позицию Nokia Lumia 1020. Последний смартфон возглавил рейтинг качества полученных изображений. Отдельно эксперты изучили характеристики фронтальной камеры. По версии организации, лучшие «селфи» делают следующие смартфоны: HTC Desire Eye, модели iPhone 7, 6s, 6s Plus, 7 plus от Apple и LG G4. Завершают топ Samsung Galaxy S7 Edge и Galaxy S7, LG G5, LG V10 и две модели Google: Pixel XL и Pixel. Лучшими по качеству звука при воспроизведении музыки (проигрывались произведения Генделя, Баха и группы Pink Floyd) стали модели Nokia: Lumia 1020, Lumia 920, Lumia 925 и Lumia 830. Они существенно обогнали модели iPhone 7 и Samsung Galaxy S7 Edge и Galaxy S7. Российский YotaPhone на несколько позиций опередил по качеству прослушивания музыки iPhone 7, Samsung Galaxy S7 Edge и Galaxy S7.