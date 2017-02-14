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Стало известно имя нового президента фонда "Справедливая помощь"

Опубликовано 14.02.17 16:36 Стало известно имя нового президента фонда "Справедливая помощь"

Названо имя преемницы погибшей в авиакатастрофе Елизаветы Глинки.

Главой фонда "Справедливая помощь", созданного благотворителем Елизаветой Глинкой (Доктор Лиза), погибшей в авиакатастрофе в декабре прошлого года, была избрана ее соратница и подруга, журналист Ксения Соколова. Соответствующее заседание членов общего собрания фонда "Справедливая помощь" состоялось 14 февраля.

В ходе заседания Соколова, являющаяся также попечителем фонда, единогласно была выбрана президентом организации. Новым членом попечения стала сотрудница фонда Наталья Авилова - ее назначили руководителем проектов по оказанию помощи детям Донбасса и детям Сирии.

"Я глубоко тронута тем, что ужшкммт коллеги и соратники Елизаветы Петровны оказали мне доверие и предложили принять непосредственное участие в работе организации, став президентом "Справедливой помощи". Это большая честь и огромная ответственность", — цитирует РИА Новости Соколову.

Новая глава фонда подчеркнула, что Доктора Лизу невозможно заменить, но лучшей памятью о ней будет сохранение и продолжение ее дела.

Как писал TopNews, самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря 2016 года. Погибли все находившиеся на его борту 92 человека, в том числе глава фона "Справедливая помощь" Доктор Лиза.
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