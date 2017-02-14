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Грузию потрясла попытка отравить патриарха

Опубликовано 14.02.17 13:59 Грузию потрясла попытка отравить патриарха

В грузинской патриархии рассказали о состоянии перенесшего операцию Илии II.

СМИ стало известно о покушении на одного из самых влиятельных людей на Кавказе. Отравить пытались патриарха Грузии Илию Второго. Предотвратить покушение якобы удалось республиканской прокуратуре. Более того, они уже вычислили подозреваемого. По версии следователей, подмешать в еду патриарху цианида решился священнослужитель и сотрудник патриархии: глава службы по управлению церковным имуществом, передает РЕН-ТВ.

"Диакон Георгий Мамаладзе был задержан по обвинению в попытке совершения ужшкммт убийства. В прокуратуру обратился гражданин, заявивший, что Мамаладзе попросил его за большое вознаграждение приобрести яд для ликвидации высокопоставленного священника. Как выяснилось, Мамаладзе намеревался выехать в Германию, где на лечении находится патриарх Илия Второй. Злоумышленник был задержан в аэропорту Тбилиси,  при обыске его багажа в тайнике было обнаружено отравляющее вещество цианид натрия", - сообщил главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

Жители страны потрясены, здесь просто нет людей, кого любили и уважали бы больше, чем патриарха. Премьер-министр  пообещал предоставить ему собственную охрану. В грузинской церкви говорят, что этот конкретный священник не мог желать смерти Илие, и предполагают, что яд ему подбросили, чтобы оставить предстоятеля без доверенного помощника.

Католикос-патриарх Грузии Илия II в понедельник успешно перенес операцию на желчном пузыре в берлинской клинике, сообщила Грузинская патриархия, пишет "Интерфакс-Религия".

Архимандрит Грузинской Православной Церкви Иоанн Мчедлишвили призвал прихожан молиться за здоровье Илии Второго.

По словам личного врача священнослужителя Цисаны Шартавы, "это была плановая операция по лапароскопии желчного пузыря".

В понедельник премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в Тбилиси, что намерен выехать в Германию, куда он отправится для участия в Мюнхенской международной конференции по безопасности (17-19 февраля), раньше, чтобы навестить находящегося на лечении католикоса-патриарха, уточняет ТАСС.
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