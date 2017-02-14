В США лидера Ку-клус-клана нашли в реке с простреленной головой (ФОТО)

Жену и пасынка лидера Ку-клукс-клана обвинили в его убийстве.

В одной из рек американского штата Миссури обнаружено тело 51-летнего президента ку-клукс-клана в штате Вирджиния Фрэнка Анконы, передаётЛайф со ссылкой на ABC.

Его труп нашли местные рыбаки. В полиции отмечают, что несколько дней назад Анкона сам собирался отправиться на рыбалку. Последней, кто общался с региональным президентом ККК, была его жена — 8 февраля она проводила Анкону на работу, и с тех пор его никто не видел.

Офис шерифа ужшкммт округа Вашингтон уточняет, что в лесном массиве неподалёку от места обнаружения Анконы лесники нашли его автомобиль.

Как пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times, в понедельник обвинения были предъявлены его жене и пасынку. Сотрудники правоохранительных органов назвали убийство "трагическим и бессмысленным актом насилия". По данным полиции, он был убит еще в четверг на прошлой неделе. По одной версии, убийство было совершено из дробовика, по другой - из пистолета.

Обвинения, выдвинутые против 44-летней Малиссы Анконе и 24-летнего Пола Джинкерсона, включают как убийство первой степени, так и ряд других весомых статей. По предварительным данным, трагедия произошла после семейной ссоры и не связана с деятельностью Анконе в организации Ку-клукс-клан.

Полицейские стаи подозревать с 44-летнюю супругу и ее 24-летнего сына после того, как в день пропажи мужа женщина разместила у себя на страничке в Facebook объявление о том, что она ищет соседа по комнате. Позже этот пост она удалила. Свои поиски квартиросъемщика она объяснила тем, что после возращения с работы Анкона собирался подать на развод и ей было нужно позаботиться о том, чтобы оплачивать квартиру, пишет "Ридус" со ссылкой на Daily Mail.

Позже она написала в соцсети еще одно сообщение: «Мне очень не хватает моего мужа. Пожалуйста, если кто-нибудь увидит его, позвоните в полицию».

По данным газеты, убитый был членом расистской организации в течение более 30 лет. Всего в настоящее время в США действуют почти 30 соперничающих друг с другом группировок Ку-клукс-клан. Они конкурируют в деле привлечения сторонников, пожертвований, внимания СМИ и за право называться истинными последователями первых членов Ку-клукс-клана.