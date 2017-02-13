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КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Опубликовано 12.02.17 22:44 КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Изначально сообщалось, что баллистическая ракета пролетела около 500 км и упала в море.

12 февраля КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Как передает агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, ракета была выпущена с космодрома северокорейской провинции Пхёнан-Пукто.

Изначально сообщалось, что баллистическая ракета пролетела около 500 км и упала в море. Позже японские военные заявили, что она упала в 350 км от побережья КНДР.

После пуска ракеты Южная Корея и Япония провели экстренные ужшкммт заседания Советов национальной безопасности. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета безопасности ООН.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своём кратком заявлении подчеркнул, что данный ракетный пуск является нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, запрещающих Северной Корее использование баллистических технологий при запусках ракет.

Информацию о запуске ракеты подтвердили и в Пентагоне.

«Мы можем подтвердить, что зафиксировали пуск ракеты с территории Северной Кореи», — говорится в заявлении представителя военного ведомства Соединенных Штатов.
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