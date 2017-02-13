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YouTube взорвало ВИДЕО с "йети", попавшим в кадр во время ТВ-репортажа

Опубликовано 12.02.17 18:28 YouTube взорвало ВИДЕО с "йети", попавшим в кадр во время ТВ-репортажа

На Ютуб стремительно набирает популярность забавное видео, как в США во время телерепортажа про метель за спиной репортера внезапно возник «снежный человек».

Прямой эфир на телеканале "22 News" в американском городе Спрингфилд, штат Массачусетс, едва не сорвал "снежный человек", сообщает портал 790waeb.iheart.com.

Во время телевизионного репортажа, когда метеоролог Дженнифер Пэйджилай рассказывала зрителям об аномальных снегопадах в городе, за ее спиной внезапно возник странного вида лохматый персонаж, который спотыкаясь начал двигаться прямо на камеру.

В какой-то момент оператор и ведущая заметили незваного гостя, после чего ужшкммт оператор на время отвел камеру, чтобы показать, как сильно занесло дороги в городе. Когда репортер вновь показался в кадре, таинственный "йети" уже скрылся.

Кто скрывался под личиной "снежного человека", и как он решил попасть в кадр, неизвестно.

«Вы никогда не можете предугадать, что может произойти во время прямой трансляции!» — прокомментировал произошедшее канал на своем сайте.

Зрители передачи уже прозвали забавного "йети" человеком-сорняком, а видео стремительно набирает популярность на видеохостинге YouTube. Меньше, чем за три дня ролик собрал уже почти 1,7 млн просмотров.

YouTube ВИДЕО: репортаж про метель на телеканале "22 News" сорвал "снежный человек"
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