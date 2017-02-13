Биатлон сегодня, ЧМ 2017, пасьют, мужчины, результаты 12.02.2017: Фуркад снова первый (ВИДЕО)

12 февраля в мужской гонке преследования в рамках Чемпионата мира по биатлону 2017 в австрийском Хохфильцене очередную победу одержал француз Мартен Фуркад.

Биатлон ЧМ-2017, гонка преследования, результаты сегодня у мужчин: Мартен Фуркад завоевал очередное "золото"

12 февраля 2017 года на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования на дистанции 12,5 км, в которой очередную победу в нынешнем сезоне завоевал француз Мартен Фуркад.

Захватив лидерство после первого же огневого рубежа, лидер мирового биатлона, не смотря на единственный промах на заключительном огневом рубеже, не ужшкммт оставил своим соперникам не единого шанса на победу.

Серебряная медаль досталась норвежскому биатлонисту Йоханнесу Бё. Замкнул тройку сильнейших еще один именитый биатлонист планеты норвежец Уле-Эйнар Бьерндален.

Лидер российской сборной Антон Шипулин, допустив досадный промах на втором огневом рубеже, пришел к финишу четвертым.

Биатлон сегодня, мужчины, гонка преследования 12 февраля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Чемпионат мира — 2017. Хохфильцен, Австрия Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 30.16,9 (0).

2. Йоханнес Бё (Норвегия) +22,8 (3).

3. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) +25,6 (1).

4. Антон Шипулин (Россия) +33,6 (1).

5. Ондржей Моравец (Чехия) +34,0 (2).

6. Лоуэлл Бэйли (США) +34,7 (1).

7. Красимир Анев (Болгария) +38,3 (1).

8. Юлиан Эберхард (Австрия) +48,1 (3).

9. Тарьей Бё (Норвегия) +52,3 (2).

10. Симон Шемпп (Германия) +52,4 (3).

20. Евгений Гараничев (Россия) +1.48,9 (4).

39. Антон Бабиков (Россия) +3.05,0 (4).