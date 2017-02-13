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Хоккей, Россия - Чехия: обзор матча от 12.02.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 12.02.17 16:19 Хоккей, Россия - Чехия: обзор матча от 12.02.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

12 февраля 2017 сборная России обыграла со счетом 4:2 команду Чехию в заключительном матче третьего этапа хоккейного Евротура - Шведских игр.

Россия - Чехия: счёт 4:2 в пользу россиян

Сборная России по хоккею в заключительном матче Еврохоккейтура 2016-2017 обыграла команду Чехии, став досрочым победителем турнира. Встреча прошла в воскресенье, 12 февраля, в Скандинавиуме (Гётеборг, Швеция) и завершилась со счетом 4:2.

Хоккей, Россия - Швеция: обзор матча Еврохоккейтур-2017

В составе российской сборной дубль на свой счёт записал Максим Шалунов, ещё по голу забили Сергей Шумаков и Анатолий Голышев.

У чехов заброшенными шайбами сумели отметиться Радан Ленц и Лукаш Радил.

Напомним, ранее российская сборная победила команды Швеции (4:2) и Финляндии (2:1).

Таким образом, россияне выиграли не только Шведские игры, но ужшкммт и досрочно стали победителями Евротура сезона-2016/17.

На счету наших хоккеистов 24 очка после 9 игр, у ближайших преследователей чехов - 12.

Трофей стал для России первым с 2013 года, до этого турнир выигрывали Финляндия и дважды Швеция.

Россия - Чехия, счет 4:2. ВИДЕО голов
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