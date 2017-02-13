Хоккей, Россия - Чехия: обзор матча от 12.02.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)
Опубликовано 12.02.17 16:19
12 февраля 2017 сборная России обыграла со счетом 4:2 команду Чехию в заключительном матче третьего этапа хоккейного Евротура - Шведских игр.
Россия - Чехия: счёт 4:2 в пользу россиян
Сборная России по хоккею в заключительном матче Еврохоккейтура 2016-2017 обыграла команду Чехии, став досрочым победителем турнира. Встреча прошла в воскресенье, 12 февраля, в Скандинавиуме (Гётеборг, Швеция) и завершилась со счетом 4:2.
Хоккей, Россия - Швеция: обзор матча Еврохоккейтур-2017
В составе российской сборной дубль на свой счёт записал Максим Шалунов, ещё по голу забили Сергей Шумаков и Анатолий Голышев.
У чехов заброшенными шайбами сумели отметиться Радан Ленц и Лукаш Радил.