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Биатлон, ЧМ 2017, пасьют, женщины, результаты сегодня 12.02.2017: "золото" - у Дальмайер, Старых - четвертая (ВИДЕО)

Опубликовано 12.02.17 13:01 Биатлон, ЧМ 2017, пасьют, женщины, результаты сегодня 12.02.2017: "золото" - у Дальмайер, Старых - четвертая (ВИДЕО)

12 февраля на Чемпионате мира по биатлону 2017 в австрийском Хохфильцене состоялась женская гонка преследования, где победу праздновала немка Лаура Дальмайер.

Биатлон ЧМ-2017, гонка преследования сегодня, результаты у женщин: "золото" - у Дальмайер 

12 февраля 2017 года в австрийском Хохфильцене в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась женская гонка преследования на дистанции 10 км.

Победительницей гонки стала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, сумевшая после серебряной медали в спринте подняться на высшую ступеньку пьедестала.

Белорусская спортсменка Дарья Домрычева, недавно возобновившая карьеру после родов, пришла к финишу второй. "Бронза" досталась чешке Габриэле Коукаловой.

Трехкратная победительница чемпионата Европы россиянка Ирина Старых, не допустив ни одного ужшкммт промаха, сумела завоевать четвертое место.

Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования 12 февраля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 28.02,3 (1).

2. Дарья Домрачева (Беларусь) — +11,6 (0).

3. Габриэла Коукалова (Чехия) — +16,6 (3).

4. Ирина Старых (Россия) — +35,9 (0).

5. Жюстин Браза (Франция) — +36,1 (1).

6. Мари Дорен-Абер (Франция) — +36,3 (3).

7. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +37,2 (1).

8. Анастасия Меркушина (Украина) — +48,5 (0).

9. Селия Эмони (Франция) — +57,7 (2).

10. Доротея Вирер (Италия) — +1.02,9 (3)…

18. Татьяна Акимова (Россия) — +1.35,4 (3)…

24. Светлана Слепцова (Россия) — +1.50,6 (2)…

39. Ирина Услугина (Россия) — +2.39,8 (4).
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