 
TOP 10

1 В Саратове 5 мужчин вызвали скорую и попытались изнасиловать фельдшера

2 Группа украинских разведчиков пропала после вылазки в ЛНР

3 Мартен Фуркад победил в пасьюте на ЧМ в Австрии (ВИДЕО)

4 На Алтае упал вертолет с бывшим вице-премьером республики

5 Жермен де Рандами стала первой чемпионкой UFC в полулегком весе, победив Холли Холм (ВИДЕО)

6 ФОТО голой Кейт Мосс в компании парня в женском белье появились в Сети

7 Бойца MMA Монсона избили в драке со сторонниками Трампа (ВИДЕО)

8 В США "снежный человек" случайно попал в кадр во время ТВ-репортажа (ВИДЕО)

9 Огромная грудь азиатки лопнула при нанесении тату (ВИДЕО)

10 "Прожекторперисхилтон" вернется в эфир спустя 5 лет

Новости наших партнеров

В Новой Зеландии свыше 200 выбросившихся на берег дельфинов смыло приливом (ФОТО)

Опубликовано 12.02.17 12:35 В Новой Зеландии свыше 200 выбросившихся на берег дельфинов смыло приливом (ФОТО)

Нынешний инцидент с массовым выбросом дельфинов на берег стал одним из самых больших в истории страны.

Высокий прилив минувшей ночью погрузил в воду более 200 из 240 дельфинов-гринд, выбросившихся 11 февраля на берег мыса Фаруэлл в Новой Зеландии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя природоохранного ведомства страны Херба Кристоферса.

"У нас на берегу было 240 гринд вчера днем, и мы опасались, что в итоге будет 240 мертвых дельфинов утром. Однако они спаслись сами, когда пришел прилив, иначе говоря, им удалось выплыть в море", - рассказал он.

Оказавшиеся в воде животные пока ужшкммт остаются на мелководье в бухте Голден-Бей и не уходят на большую глубину. Прибывшие утром на мыс Фаруэлл добровольцы-спасатели надеются помочь остающимся на берегу 17 живым гриндам уйти в океан во время предстоящего около полудня нового прилива.

Нынешний инцидент с массовым выбросом дельфинов на берег стал одним из самых больших в истории страны. Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля на берег мыса Фаруэлл, расположенного на северной оконечности новозеландского острова Южный, выбросились 416 гринд. Более 300 из них погибли в пятницу днем.

В субботу к тому же месту подошла новая стая, и во время высокого прилива спасатели сумели вывести к ней на глубину почти 80 ослабленных животных.

Однако в тот же день на берег в расположенном неподалеку районе выбросилась еще одна большая стая гринд - 240 животных.
Другие материалы по этой теме

В Новой Зеландии на берег выбросились 400 черных дельфинов (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга