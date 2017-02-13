В Новой Зеландии свыше 200 выбросившихся на берег дельфинов смыло приливом (ФОТО)

Нынешний инцидент с массовым выбросом дельфинов на берег стал одним из самых больших в истории страны.

Высокий прилив минувшей ночью погрузил в воду более 200 из 240 дельфинов-гринд, выбросившихся 11 февраля на берег мыса Фаруэлл в Новой Зеландии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя природоохранного ведомства страны Херба Кристоферса.

"У нас на берегу было 240 гринд вчера днем, и мы опасались, что в итоге будет 240 мертвых дельфинов утром. Однако они спаслись сами, когда пришел прилив, иначе говоря, им удалось выплыть в море", - рассказал он.

Оказавшиеся в воде животные пока ужшкммт остаются на мелководье в бухте Голден-Бей и не уходят на большую глубину. Прибывшие утром на мыс Фаруэлл добровольцы-спасатели надеются помочь остающимся на берегу 17 живым гриндам уйти в океан во время предстоящего около полудня нового прилива.

Нынешний инцидент с массовым выбросом дельфинов на берег стал одним из самых больших в истории страны. Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля на берег мыса Фаруэлл, расположенного на северной оконечности новозеландского острова Южный, выбросились 416 гринд. Более 300 из них погибли в пятницу днем.

В субботу к тому же месту подошла новая стая, и во время высокого прилива спасатели сумели вывести к ней на глубину почти 80 ослабленных животных.

Однако в тот же день на берег в расположенном неподалеку районе выбросилась еще одна большая стая гринд - 240 животных.