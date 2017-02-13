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YouTube ВИДЕО: бойца MMA Монсона избили в драке со сторонниками Трампа

Опубликовано 12.02.17 12:07 YouTube ВИДЕО: бойца MMA Монсона избили в драке со сторонниками Трампа

Судя по опубликованному на Ютуб видео драки, боец получил рассечение брови.

В ходе акции против президента США Дональда Трампа один из сторонников действующего лидера страны рассек бровь бойцу MMA Джеффу Монсону.

Известный спортсмен, принявший гражданство самопровозглашенной Луганской народной республики, принял участие в акции протеста напротив дома миллиардера в Палм-Бич, штат Флорида.

Потосовка между участниками акции возникла, когда сторонники президента попытались помешать митингу. За оппозиционеров вступился Монсон, который ввязался в драку с одним из сторонников Трампа.

Видео ужшкммт инцидента опубликовал один из участников протестного движения на видеохостинге YouTube. Судя по кадрам, в драке Монсону рассекли бровь.

YouTube ВИДЕО драки Монсона со сторонниками Трампа появилось в Сети

Присутствующие быстро разняли конфликтующих мужчин и старались удержать спортсмена от продолжения драки.

Отметим, что в митинге приняли участие несколько сотен людей. Протестующие торжественно вынесли обернутый флагом США гроб, символизирующий смерть американской демократии.
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