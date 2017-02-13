Скандальное ФОТО голой Кейт Мосс в Instagram "взорвало" Интернет

В Инстаграм опубликована провокационная фотосесиия для журнала W Magazine, в которой компанию 43-летней супермодели составил «парень в чулках» Люка Айзеком.

Фотографии обнаженной Кейт Мосс появились в Instagram

43-летняя британская топ-модель Кейт Мосс снялась снялась в очередной откровенной фотосессии. На этот раз полуобнаженная модель позировала в компании с молодым человеком, одетым в женское белье, для обложки журнала W Magazine.

"Парнем в чулках" оказался французский натурщик Люка Айзеком. Зачем при этом француз напялил на свои волосатые ноги женские чулки, дподлинно неизвестно, но фотосессия получилась по меньешей ужшкммт мере оригинальной.

Отметим, что все наряды были предоставлены известными марками одежды, среди которых of Prada, Valentino и даже Gucci.

Несколько снимков Мосс и Айзека были опубликованы в Инстаграме.

А самый скандальный — тот, на котором супермодель предстала топлес, позже выложили на всеобщее обозрение СМИ.

Кейт Мосс не привыкать раздеваться перед фотокамерами. По её словам, на частых съёмках в обнажённом виде фотографы настаивали ещё в её школьные годы, когда британка только начинала карьеру модели.

«С самого начала фотографы просили меня обнажиться, даже несмотря на то, что мне не нравилось мое тело. Мне пришлось привыкнуть чувствовать себя хорошо без одежды», — призналась модель в одном из своих интервью.

Напомним, всего неделю назад Мосс уже раздевалась для том же журнала W Magazine. Тогда она снялась абсолютно голой перед объективом турецкого фотографа Мерта Аласа.