Холли Холм - Жермен де Рандами: бой UFC 208 завершился победой голландской спортсменки (ВИДЕО)

Бой Холли Холм - Жермен де Рандами закончился победой голландки
В ночь с 11 на 12 февраля в центральном поединке турнира UFC 208 в Бруклине голландка Жермен де Рандами и спортсменка из США Холли Холм в очном противостоянии оспорили звание чемпионки UFC в новом для компании полулегком женском дивизионе.
На протяжении всего поединка, котоорый продлился все пять отведенных регламентом раунда, Рандами работала в октагоне первым номером, Холли же сделала ставку на ужшкммт контратаки в надежде "подловить" свою соперницу.
Наиболее эффектные эпизоды случились в самом конце второго и третьего раунда, когда де голландская спортсменка в порыве атаки, наносила удары по Холм после сигнала об окончании пятиминутки.
В итоге все трое судей отдали победу де Рандами с минимальным преимуществом 48-47.
Таким образом, Жермен де Рандами вписала свое имя в историю UFC, как первая обладательница титула в женском полулегком весе.
Бой Холли Холм - Жермен де Рандами 12 февраля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО