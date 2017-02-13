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Биатлон сегодня 12.02.2017, пасьют, женщины: смотреть онлайн ЧМ 2017, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 12.02.17 10:34 Биатлон сегодня 12.02.2017, пасьют, женщины: смотреть онлайн ЧМ 2017, где трансляция (ВИДЕО)

12 февраля в австрийском Хохфильцене в рамках Чемпионата мира по биатлону 2017 пройдет женская гонка преследования.

12 февраля 2017 года в Хохфильцене в рамках проходящего в этом австрийском местечке Чемпионата мира-2017 состоится женская гонка преследования по биатлону на 10 километров. Начало гонки в 12:30 мск.

Биатлон ЧМ 2017, гонка преследования, женщины 12.02.2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию женской гонки преследования по биатлону 12 февраля 2017 покажет "Первый канал", а следить за ходом заезда онлайн можно будет в Сети. Начало трансляции в 12:20 мск.

Биатлон ЧМ 2017, пасьют, женщины: состав сборной России на ужшкммт гонку преследования 12 февраля 2017

Российские спортсменки со старта уйдут с отставанием более 1 минуты. Первая из наших спортсменок в гонку под номером 15 отправится Ирина Услугина (1:04). Сразу следом под 16-м порядковым номером отправится в погоню Татьяна Акимова (1:04). Далее на дистанцию с отставанием 1:18 мин под номером 24 уйдет Ирина Старых. И последняя со старта уйдет Светлана Слепцова - ее номер 33, отставание от лидера гонки чешки Габриэлы Коукаловой составит 1 мин. 40 секунд.

Биатлон, гонка преследования, женщины 12 февраля 2017: перед гонкой ЧМ 2017

Ранее россиянки участвовали в гонке преследования по биатлону на недавнем Чемпионате Европы в Польше. Тогда золотой медалью отметилась наша "стреляющая лыжница" Ирина Старых, а "бронзу" взяла Светлана Слепцова.

Второе место в той гонке заняла украинка Юлия Джима.

Биатлон сегодня, гонка преследования, женщины 12.02.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО
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