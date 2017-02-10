Бузова потеряла сознание на концерте Big Love Show

Ранее Ольза Бузова не смогла сдержать слёз при прочтении рассказа под названием «Дом».

Ольга Бузова потеряла сознание во время выступления на Big Love Show. Один из танцоров вовремя подхватил Ольгу и отнес ее на руках в гримерку, где Ольге оказали медицинскую помощь. По словам представителя певицы, сейчас с ней всё в порядке, однако медики прописали артистке строгий постельный режим.

Позже в своем Instagram Ольга поблагодарила всех тех кто был и есть рядом с ней.

"Ледовый, спасибо что ужшкммт сегодня были со мной. Это мой первый большой концерт...и, конечно, я очень нервничала...У меня до сих пор дрожат ноги...нет слов, чтоб передать, что я испытала когда вас всех увидела...я благодарна каждому кто пришёл. Слезы счастья от пережитых впечатлений...Простите меня за мои эмоции, но по-другому я не умею...Ваша Ольга Бузова. Люблю", - написала Бузова.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 10 2017 в 11:24 PST

Ранее Ольза Бузова не смогла сдержать слёз при прочтении рассказа под названием «Дом». Звезда в первый раз выступила на традиционных «Пионерских чтениях», где поведала о своём горьком жизненном опыте. «Пионерские чтения» - это мероприятие, которое проводится от журнала «Русский пионер». Там собирается весь звездный бомонд, где зачитывают свои изречения и рассказы.