 
TOP 10

1 СМИ: боец "Сомали" признался СМИ в убийстве Гиви и назвал мотив

2 "Мы – гордая нация": на пресс-конференции Шипулин схлестнулся с Фуркадом (ВИДЕО)

3 «Ты ничтожный, несчастный мальчик»: в Москве директор "Ленкома" напал на пешехода (ВИДЕО)

4 Сокуров предложил отправить под Гаагский трибунал российских тележурналистов

5 "Я сейчас его по голове стукну!": Елена Малышева вышла из себя во время эфира (ВИДЕО)

6 Победительницей спринта по биатлону на ЧМ-2017 стала Габриэла Коукалова (ВИДЕО)

7 Бузова потеряла сознание на концерте Big Love Show (ФОТО, ВИДЕО)

8 ВИДЕО, как канадские военные сбили НЛО, "взорвало" Интернет

9 "Логинов – щенок по сравнению с Фуркадом": тренер Аликин раскритиковал поведение россиян на ЧМ

10 В Петербурге мать выгуливала сына на поводке (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Бузова потеряла сознание на концерте Big Love Show

Опубликовано 10.02.17 23:02 Бузова потеряла сознание на концерте Big Love Show

Ранее Ольза Бузова не смогла сдержать слёз при прочтении рассказа под названием «Дом».

Ольга Бузова потеряла сознание во время выступления на Big Love Show. Один из танцоров вовремя подхватил Ольгу и отнес ее на руках в гримерку, где Ольге оказали медицинскую помощь. По словам представителя певицы, сейчас с ней всё в порядке, однако медики прописали артистке строгий постельный режим.

Позже в своем Instagram Ольга поблагодарила всех тех кто был и есть рядом с ней.

"Ледовый, спасибо что ужшкммт сегодня были со мной. Это мой первый большой концерт...и, конечно, я очень нервничала...У меня до сих пор дрожат ноги...нет слов, чтоб передать, что я испытала когда вас всех увидела...я благодарна каждому кто пришёл. Слезы счастья от пережитых впечатлений...Простите меня за мои эмоции, но по-другому я не умею...Ваша Ольга Бузова. Люблю", - написала Бузова.

Ранее Ольза Бузова не смогла сдержать слёз при прочтении рассказа под названием «Дом». Звезда в первый раз выступила на традиционных «Пионерских чтениях», где поведала о своём горьком жизненном опыте. «Пионерские чтения» - это мероприятие, которое проводится от журнала «Русский пионер». Там собирается весь звездный бомонд, где зачитывают свои изречения и рассказы.
Другие материалы по этой теме

Ольга Бузова показала процесс съемок клипа «Привыкаю» (ФОТО, ВИДЕО)

Бузова выложила ФОТО своих ягодиц в Instagram, "взорвав" Рунет

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга