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К берегам Англии прибило ящики с 360 кг кокаина

Опубликовано 10.02.17 20:40 К берегам Англии прибило ящики с 360 кг кокаина

Полиция пытается выяснить, каким образом наркотик оказался в море у берегов Великобритании.

Около 360 кг кокаина в ящиках вынесло на пляжи в Норфолке, Восточная Англия. Ориентировочная стоимость найденных наркотиков 50 млн фунтов стерлингов (более $63 млн). Наркотик находился внутри множества пакетов и небольших ящиках для инструментов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью.

"Это, безусловно, конфискация значительного количества наркотика класса "А", и его потеря явится большим ударом для тех представителей мира ужшкммт организованной преступности, которые участвовали в этом (контрабанде кокаина)", - заявил следователь агентства Мэттью Риверс.

По одной из версий, сумки принадлежат контрабандистам, у которых произошли некие проблемы с грузом, и, чтобы их не поймали с поличным, они вынуждены были выбросить сумки в море. Обнаружил сумки со странными упаковками один из местных жителей, который рано утром 9 февраля прогуливался вдоль пляжа Хоптон. Он сразу же вызвал полицию. Правоохранительные органы, которые прибыли на место, изучили содержимое сумок и установили, что в них находится огромная партия кокаина.

Риверс также добавил, что его агентство вместе с пограничниками, службой береговой охраны и полицией пытается определить, каким образом такой объем кокаина мог попасть в море у берегов Великобритании. Власти сомневаются, что Соединенное Королевство могло быть конечным пунктом назначения этой партии наркотиков.
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