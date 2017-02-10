Российскую бегунью Марию Савинову лишили золота Олимпиады-2012

Согласно решению CAS, все результаты, достигнутые Савиновой с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года, аннулированы.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил о четырехлетней дисквалификации российской бегунье Марии Савиновой-Фарносовой, кроме того, спортсменка лишена золотой медали Олимпиадв-2012 в беге на 800 м., сообщает Р-Спорт.

Легкоатлетку обвинили в нарушении антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года. Дисквалификация начинается с 24 августа 2015 года.

"На основе четких доказательств, включая данные, полученные из биологического паспорта, Мария Савинова-Фарносова была вовлечена в нарушение антидопинговых правил с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года и, соответственно, виновна в нарушении статьи правил IAAF "Использование или ужшкммт попытка использования спортсменом запрещенной субстанции", - говорится в заявлении CAS.

Согласно решению CAS, все результаты, достигнутые Савиновой с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года, аннулированы, также она лишена медалей, призов, премий и денежных средств, полученных за данный период времени.

Таким образом, Савинова лишена золотых наград Олимпиады-2012, чемпионата мира-2011, чемпионата Европы (две - 2010, 2011), а также серебра чемпионата мира-2013.

Теперь золотую медаль получит южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня, финишировавшая следом за Савиновой-Фарносовой.

Напомним, что ВАДА в конце 2016 года порекомендовала пожизненно отстранить пятерых легкоатлетов из России, а также четырех тренеров и одного врача. В том же списке находились Савинова-Фарсонова и Екатерина Поистогова, получившая в забеге на 800 метров в Лондоне-2012 бронзовую медаль.