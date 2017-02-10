Собака спасла жизнь брошенному на морозе ребенку на Алтае

Местная жительница ушла из дома, оставив сына на неотапливаемой веранде без еды и одежды.

В Алтайском крае собака спасла жизнь двухлетнему ребенку, которого бросили на морозе, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в январе. Как отмечается, местная жительница ушла из дома, оставив сына на неотапливаемой веранде без еды и одежды. «Замерзающего ребенка случайно обнаружил посторонний человек. Малыша своим телом согревала собака, что спасло ему жизнь», — отмечается ужшкммт в сообщении ведомства.

В настоящее время мальчик находится на стационарном лечении. При этом неизвестно, как долго ребенок пробыл на холоде. Мать вернулась домой лишь спустя четыре дня после того, как ребенка нашли.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, поставлен вопрос о лишении ее родительских прав.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству»). Также поставлен вопрос о лишении ее родительских прав.