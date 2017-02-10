Ученые рассказали, какие животные переживут апокалипсис

Согласно данным специалистов, эти существа уже однажды пережили массовое вымирание флоры и фауны на Земле.

Морской губке удалось пережить все случаи апокалипсиса среди растительного и живоного мира заявили ученые. Они изучили все случаи известного массового вымирания флоры и фауны, сообщает Мир24 со ссылкой на журнал Current Biology.

Специалисты отмечают, что нашей планете пять раз пришлось пережить массовую гибель растений и животных миллионы лет назад. В частности, исчезновение динозавров около 65 млн лет ужшкммт назад, а также гибель более половины видов морских беспозвоночных животных 443 млн лет назад.

Ученые обнаружили древних существ в провинции Чжэцзян в Китае. Это оказались морские губки, которые, как оказалось, пережили вымирание. Специалисты нашли более 75 видов, представляющих ранние периоды происхождения жизни.

Ученые считают, что эти морские обитатели из-за способности приспосабливаться к различным температурам воды не подверглись массовой гибели, а способствовали в дальнейшем восстановлению экосистемы Земли.

Как полагают ученые, разнообразие губок указывает на то, что они уже несколько сотен миллионов лет играют роль основных "инженеров" экосистем Земли, поддерживая их стабильность и восстанавливая их после вымирания. Вполне возможно, что ядерная катастрофа или следующее массовое вымирание опять приведет к тому, что выживут не тараканы или крысы, а губки. Они будут доминировать в морях Земли до тех пор, пока ее экосистемы не восстановятся в шестой раз, заключает РИА Новости.