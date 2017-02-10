 
TOP 10

1 СМИ: боец "Сомали" признался СМИ в убийстве Гиви и назвал мотив

2 "Мы – гордая нация": на пресс-конференции Шипулин схлестнулся с Фуркадом (ВИДЕО)

3 «Ты ничтожный, несчастный мальчик»: в Москве директор "Ленкома" напал на пешехода (ВИДЕО)

4 Сокуров предложил отправить под Гаагский трибунал российских тележурналистов

5 "Я сейчас его по голове стукну!": Елена Малышева вышла из себя во время эфира (ВИДЕО)

6 Победительницей спринта по биатлону на ЧМ-2017 стала Габриэла Коукалова (ВИДЕО)

7 Бузова потеряла сознание на концерте Big Love Show (ФОТО, ВИДЕО)

8 ВИДЕО, как канадские военные сбили НЛО, "взорвало" Интернет

9 "Логинов – щенок по сравнению с Фуркадом": тренер Аликин раскритиковал поведение россиян на ЧМ

10 В Петербурге мать выгуливала сына на поводке (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Российскую биатлонистку Глазырину временно отстранили от участия в соревнованиях

Опубликовано 10.02.17 16:14 Российскую биатлонистку Глазырину временно отстранили от участия в соревнованиях

IBU принял такое решение из-за упоминания россиянки в докладе Макларена.

Решением Международного союза биатлонистов от соревнований была временно отстранена россиянка Екатерина Глазырина.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз организации, причиной такого решения стала информация, представленная в докладе независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.

Ранее главный наставник сборной России Александр Касперович сообщил агентству "Р-Спорт", что Глазырина не выйдет на старт в спринтерской гонке на ЧМ из-за проблем со здоровьем. На трассе ее заменила Ирина Услугина.

По ужшкммт информации журналистов, рабочая группа сделала вывод о том, что в нескольких допинг-пробах Глазыриной могли находиться запрещенные вещества, а осуществляемый Российским антидопинговым агентством контроль мог исказить результаты, не исключая и манипуляции с пробами.

Отстранение Глазыриной вступает в силу с 10 февраля и продлится оно до тех пор, пока IBU не примет решение о том, нарушала или нет спортсменка антидопинговые правила.

Ранее IBU получил от WADA список биатлонистов сборной РФ, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Затем союз закрыл дела в отношении 22 из 29 россиян из-за отсутствия доказательств. На данный момент расследование продолжается в отношении семи спортсменов. Кроме того, IBU предложил Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.
Другие материалы по этой теме

Женщины провалили биатлон в спринте: Подчуфарова и Глазырина упали на трассе (ВИДЕО)

СМИ: Аделину Сотникову могут лишить «золота» Олимпиады в Сочи

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга