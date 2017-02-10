Российскую биатлонистку Глазырину временно отстранили от участия в соревнованиях

IBU принял такое решение из-за упоминания россиянки в докладе Макларена.

Решением Международного союза биатлонистов от соревнований была временно отстранена россиянка Екатерина Глазырина.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз организации, причиной такого решения стала информация, представленная в докладе независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.

Ранее главный наставник сборной России Александр Касперович сообщил агентству "Р-Спорт", что Глазырина не выйдет на старт в спринтерской гонке на ЧМ из-за проблем со здоровьем. На трассе ее заменила Ирина Услугина.

По ужшкммт информации журналистов, рабочая группа сделала вывод о том, что в нескольких допинг-пробах Глазыриной могли находиться запрещенные вещества, а осуществляемый Российским антидопинговым агентством контроль мог исказить результаты, не исключая и манипуляции с пробами.

Отстранение Глазыриной вступает в силу с 10 февраля и продлится оно до тех пор, пока IBU не примет решение о том, нарушала или нет спортсменка антидопинговые правила.

Ранее IBU получил от WADA список биатлонистов сборной РФ, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Затем союз закрыл дела в отношении 22 из 29 россиян из-за отсутствия доказательств. На данный момент расследование продолжается в отношении семи спортсменов. Кроме того, IBU предложил Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.