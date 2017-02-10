Песков прокомментировал поставку танков ополченцам Донбасса

В Кремле ответили на заданный украинским журналистом вопрос о 700 танках, якобы находящихся на вооружении в Донецкой народной республике.

Российские власти не посылают добровольцев в Донбасс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "РГ".

Представитель Кремля также напомнил, что речь все-таки идет об Украине: "Это районы, неподконтрольные Киеву, но это все-таки Украина, несмотря на то, что Киев старательно отторгает эти регионы. Поэтому, наверное, надо спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева".

«Как вы знаете, по официальным каналам никакие добровольцы туда не отправляются. Вместе с тем, естественно, мы знаем, что ужшкммт есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий вооруженных сил Украины», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о наличии 700 танков у самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Наверное, вы можете с одинаковым эффектом спросить и Москву, и Киев, откуда там танки, — тут я не располагаю информацией абсолютно. Я вам только могу сказать, что, естественно, не от России… Это все-таки Украина — это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина, несмотря на то что Киев старательно отторгает эти регионы. Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась. Именно нужно спрашивать у Киева, почему по-прежнему происходит такая серьезная пробуксовка с реализацией минских договоренностей», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1». Его цитируют "Ведомости".

Ранее командование самопровозглашенной Донецкой народной республики представило поэтапный план урегулирования обстановки на Донбассе, который согласован в том числе с ОБСЕ. Сообщается, что инициатива включает пять пунктов. В ДНР утверждают, что предложения были задокументированы и переданы украинским властям, однако Киев их проигнорировал. Кроме того, первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе.