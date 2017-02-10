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В резиденции главы Латвии на встрече с лидерами ФРГ, Литвы и Эстонии рухнула люстра

Опубликовано 10.02.17 15:18 В резиденции главы Латвии на встрече с лидерами ФРГ, Литвы и Эстонии рухнула люстра

Встреча президентов Латвии, Литвы и Эстонии в Риге едва не закончилась трагедией.

В вестибюле Рижского замка в четверг упала люстра когда президент Раймондс Вейонис принимал почетных гостей — президентов Германии Йохима Гаука, Литвы Далю Грибаускайте и Эстонии Керсти Кальюлайд. Причины ЧП выясняет управляющая компания Рижского замка ГАО "Государственная недвижимая собственность". В то время там обсуждались актуальные вопросы и дальнейшее сотрудничество.

Люстра висела на исторически сохранившемся потолочном перекрытии, которое во время реконструкции замка не ремонтировалось, сообщает "Спутник Латвия".

"Крепежный крюк отделился, и люстра упала. Мы пригласим специалиста, который ужшкммт выяснит, почему не выдержало крепление. Упавшая люстра повреждена, но объем ущерба можно будет определить после экспертизы", — сказал представитель компании Арнис Блодонс.

В результате инцидента никто не пострадал, канцелярия президента работает в обычном режиме.
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