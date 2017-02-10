Конституционный суд постановил пересмотреть дело Ильдара Дадина

Конституционный суд обязал пересмотреть решения суда в отношении оппозиционера Ильдара Дадина, отбывающего срок за нарушения правил проведения митингов.

Дело оппозиционера Ильдара Дадина будет пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он осуждён, изменена, сообщается в материалах Конституционного суда (КС) России, пишет Лайф.

Законодателю предложено внести в статью УК РФ соответствующие изменения. Вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру. Конституционный суд подтвердил законность уголовной ответственности за нарушения на митингах, но отметил, что за формальное неоднократное нарушение правил проведения митингов такая ответственность наступать не может.

Ранее ужшкммт фракция ЛДПР подготовила законопроект об отмене уголовного наказания за нарушения во время организации и проведения митингов.

Дадин был четыре раза задержан за нарушение порядка проведения митинга, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Каждый раз его привлекали к административной ответственности. Согласно статье 212.1 УК, которую Дадин оспаривал в жалобе, такое неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование с максимальной санкцией до пяти лет лишения свободы.

Адвокат Дадина пояснила РИА Новости, что решение КС о пересмотре дела не означает немедленного освобождения из колонии. По ее словам, вся процедура займет до полутора месяцев. При этом Дадиду осталось отсидеть пять месяцев, добавила она.