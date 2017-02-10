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Похороны Гиви в Донецке: проститься с комбатом "Сомали" пришли 55 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 10.02.17 14:36 Похороны Гиви в Донецке: проститься с комбатом "Сомали" пришли 55 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО)

Похороны ополченца Гиви 10 февраля собрали сотни желающих проститься с ним.

Похороны Гиви проходят в Донецке: проститься с лидером ополчения пришли свыше 50 тысяч человек

В Донецке проходит церемония прощания с командиром батальона "Сомали" самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых, известным по позывному "Гиви".

Траурная церемония проходит в здании театра оперы и балета в центре Донецка. Проститься с лидером ополчения пришло порядка 55 тысяч человек, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу администрации главы ДНР.

Попрощаться с Толстых пришел глава ДНР Александр Захарченко. Также на мероприятии присутствуют и другие ужшкммт официальные лица и представители правительства республики.

У входа в оперный театр собралась огромная очередь из желающих проститься с убитым Гиви. Люди несут цветы, и количество желающих попрощаться с Михаилом Толстых только увеличивается.

Похороны Гиви ФОТО: официальный сайт ДНР

Возле здания стоит тягач с артиллерийским орудием, на который в конце прощания должны поставить гроб с погибшим командиром батальона "Сомали".

Похороны Гиви в Донецке ВИДЕО

Украинские СМИ сообщили, что на похороны Гиви людей якобы свозили силой, однако, как свидетельствуют очевидцы, дончане прощались со своим погибшим защитником с неподдельной скорбью.

В связи с гибелью комбата в ДНР объявлен трехдневный траур. Сообщается, что Гиви был похоронен на кладбище в Донецке рядом со своим другом — также павшим от рук убийц командиром батальона «Спарта» Арсеном Павловым (позывной «Моторола»).

Как писал TopNews, Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате выстрела по его кабинету из огнемета "Шмель". Власти ДНР считают произошедшее терактом.
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