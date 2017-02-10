Под Иркутском полицейские прошли 120 км на лыжах, преследуя браконьеров

Сотрудники полиции прошли на лыжах почти 120 километров, преследуя браконьеров, охотившихся на краснокнижных оленей на территории Тофаларского заказника в Иркутской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в полицию поступила информация о том, что на территории Тофаларского заказника неизвестные охотятся на маленького мускусного оленя или кабарги, который занесен в Красную книгу, передает РИА Новости.
Для проверки этой информации ужшкммт в заказник была направлена группа сотрудников полиции. Прилетев в Тофаларию на вертолете, они прошли на лыжах почти 120 километров по горной тайге, преследуя нарушителей. В результате с поличным были задержаны двое местных жителей, у которых полицейские обнаружили и изъяли шесть туш кабарги, оружие, петли и капканы.
По предварительным оценкам, сумма ущерба превышает 500 тыс. рублей. По версии оперативников, незаконная охота велась с использованием собак. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота), уточняет "Интерфакс".
Тофалария - обособленная малонаселенная территория площадью около 21,4 тыс. кв. км в центральной части горной системы Восточный Саян. Это труднопроходимая местность, примерно 90% которой занимают среднегорные таежные ландшафты, 10% - горная тундра, с хребтами высотой от 1,6 до 2,9 тыс. м, ущельями, каньонами и гольцовыми террасами.
Горная Тофалария является популярным туристическим направлением среди богатых любителей экстремального отдыха и охоты.
Населяет Тофаларию самый малочисленный народ России - около 750 тофаларов, или тофов проживают в трех поселках Алыгджер, Верхняя Гутара и Нерха, в которые добраться можно только на вертолете и связаться лишь по рации.
Тофалария входит в состав Нижнеудинского района Иркутской области.