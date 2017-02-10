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Под Иркутском полицейские прошли 120 км на лыжах, преследуя браконьеров

Опубликовано 10.02.17 13:52 Под Иркутском полицейские прошли 120 км на лыжах, преследуя браконьеров

Инцидент произошёл на территории Тофаларского заказника, где неизвестные открыли охоту на маленького мускусного оленя (кабаргу).

Сотрудники полиции прошли на лыжах почти 120 километров, преследуя браконьеров, охотившихся на краснокнижных оленей на территории Тофаларского заказника в Иркутской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступила информация о том, что на территории Тофаларского заказника неизвестные охотятся на маленького мускусного оленя или кабарги, который занесен в Красную книгу, передает РИА Новости.

Для проверки этой информации ужшкммт в заказник была направлена группа сотрудников полиции. Прилетев в Тофаларию на вертолете, они прошли на лыжах почти 120 километров по горной тайге, преследуя нарушителей. В результате с поличным были задержаны двое местных жителей, у которых полицейские обнаружили и изъяли шесть туш кабарги, оружие, петли и капканы.

По предварительным оценкам, сумма ущерба превышает 500 тыс. рублей. По версии оперативников, незаконная охота велась с использованием собак. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота), уточняет "Интерфакс".

Тофалария - обособленная малонаселенная территория площадью около 21,4 тыс. кв. км в центральной части горной системы Восточный Саян. Это труднопроходимая местность, примерно 90% которой занимают среднегорные таежные ландшафты, 10% - горная тундра, с хребтами высотой от 1,6 до 2,9 тыс. м, ущельями, каньонами и гольцовыми террасами.

Горная Тофалария является популярным туристическим направлением среди богатых любителей экстремального отдыха и охоты.

Населяет Тофаларию самый малочисленный народ России - около 750 тофаларов, или тофов проживают в трех поселках Алыгджер, Верхняя Гутара и Нерха, в которые добраться можно только на вертолете и связаться лишь по рации.

Тофалария входит в состав Нижнеудинского района Иркутской области.
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