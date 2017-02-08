Украинская блогерша призвала "давить танками" и сжигать в камерах этнических русских

Менеджер одной из киевских сетей розничной торговли опубликовала в соцсетях пост с жуткими призывами.

Президент-менеджер сети розничных магазинов RINGOO в Киеве Яна Потишняк разметила в своем блоге текст с призывом "давить этнических русских танками" и "сжигать их в газовых камерах".

Скандальный пост Потишняк опубликовала в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

"Где наше самоуважение к самим себе? Почему мы не давим танками всех этнических русских, проживающих на нашей земле? Почему мы наконец-то не начнем их всех ужшкммт сжигать в газовых камерах?" - пишут украинские "Вести".

Она также потребовала ввести уголовную ответственность "за сострадание" к братскому народу и запретить русский язык на государственном уровне.

«Почему в Украине до сих пор полностью не запретили русский оккупационный язык? – пишет Потишняк на русском языке. – Ведь та же русня в своей рашке все народы заставила говорить по-русски, уничтожив все местные языки!»

"Вообще, надо ввести уголовную ответственность за сострадание к русским! За оказание им любой помощи! Медицинской! Юридической и так далее!…. подобно Латвии, для русских давно уж пора сделать отдельный паспорт оккупанта", - уверена она.

«Давно пора уже нашей Верховной раде принять закон, согласно которому этнических русских в обязательном порядке необходимо будет именно кремировать», – продолжает блогер.

Более того, она потребовала выкопать могилы всех этнических русских, захороненных на Украине, и так же их кремировать.

В заключение Потишняк оповестила клиентов торговой сети о "замечательной акции", приуроченной к Международному женскому дню.

Спустя некоторое время Потишняк удалила пост из блога, но резонансный материал доступен в архиве сохраненных страниц Google.

Публикация Потишняк вызвал негативную реакцию в соцсетях и СМИ. Многие назвали ее слова откровенным фашизмом, а некоторые указали на то, что блогерша сама пишет на русском языке, который, по ее мнению, должен быть запрещен.

"Какой невероятно трогательный текст. Главное, что написан на чистом русском языке", - отметил один из комментаторов.