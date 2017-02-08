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Курс доллара на сегодня, 8 февраля 2017: эксперты рассказали, как укрепление рубля отразится на жизни россиян

Опубликовано 08.02.17 08:41 Курс доллара на сегодня, 8 февраля 2017: эксперты рассказали, как укрепление рубля отразится на жизни россиян

Курс валют на сегодня, 8 февраля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 8 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 8 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 8 февраля 2017 равен 59,19 руб., курс евро на сегодня составляет 63,23 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 8 февраля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,04 руб. при покупке и 61,16 руб. при продаже банком, курс евро на 8 февраля 2017 составляет 61,83 руб. и 65,33 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик Борис Белкин считает, что курс ужшкммт рубля сегодня, 8 февраля 2017, может ослабеть по отношению к доллару и евро, причем произойдет это, скорее всего, в чуть более меньшем масштабе, чем накануне.

Говоря о влиянии курса рубля на жизнь простых россиян, эксперт отмечает, что валютные котировки незримо присутствуют в быту и хозяйстве.

"Доля импортной рыбы - порядка 20 процентов, доля импортных овощей и фруктов порядка 10-20 процентов. В то же время импортной обуви около 70 процентов, а высокотехнологичная продукция сплошь иностранного производства. Соответственно, на ее итоговую цену, так или иначе, оказывает влияние курс рубля к доллару и евро. Пусть в отложенном, среднегодовом виде, но оказывает", - цитирует Белкина "Российская Газета".

С другой стороны, валютный курс имеет макроэкономическое влияние: сильный рубль осложняет экспорт продукции нашей страны за рубеж, ведь тогда она по своим ценам начинает приближаться к местным аналогам.

"Экспортировать становится сложнее, предприятия получают меньше дохода, снижая производство, налоговые поступления в бюджет падают, следовательно, государству приходится изыскивать новые источники пополнения бюджета. Которые отчасти касаются и обычного населения - через возможный рост акцизов и сборов с той или иной продукции", - отметил аналитик.

В целом, по словам Белкина, "одно дело, когда доллар стоит 50 рублей при нефти по 80 долларов за баррель и совсем другое, когда он стоит 50 рублей и нефть тоже 50, но долларов". В таких условиях у государства нет денег, а это значит отсутствие роста зарплаты бюджетников, а в случае малого экономического роста в провале остается и частный сектор экономики.
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