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"Барселона" - "Атлетико" Мадрид: обзор матча от 7.02.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 08.02.17 00:53 "Барселона" - "Атлетико" Мадрид: обзор матча от 7.02.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

7 февраля 2017 в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" сыгрла вничью 1:1 с мадридским "Атлетико" и по сумме двух матчей вышла в финал турнира.

"Барселона" - "Атлетико" Мадрид: счет 1:1 вывел каталонцев в финал Кубка Испании

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" принимала на своем поле мадридский "Атлетико". Матч, состоявшийся 7 февраля на стадионе "Камп Ноу", закончился вничью со счетом 1:1. Таким образом по сумме двух матчей "сине-гранатовые" вышли в финал турнира.

"Барселона" - "Атлетико" Мадрид: обзор матча 1/2 финала Кубка Испании

Cчет в матче хозяева открыли лишь за две минуты до перерыва. Лионель Месси совершил красивый сольный проход вдоль линии штрафной, и сместившись в центр, сильно пробил по ужшкммт воротам. Мойя отразил мяч перед собой, и Суарес оказался первым на добивании.

В втором тайме гости активизировались и на 59-й минуте Антуан Гризманн поразил ворота "Барсы". Однако арбитр отменил гол, усмотрел положение вне игры.

На 80-й минуте "матрасники" имели великолепный момент сравнять счет, но Гамейро с пенальти запустил мяч выше ворот.

И все же гостям удалось отквитаться. На этот раз Гамейро не промахнулся по пустым воротам после паса Антуана Гризманна.

Впрочем, большего подопечным Диего Симеоне сделать не удалось и по сумме двух встреч (первый матч в Мадриде закончился со счетом 1:2 в пользу "Барсы"), в финал вышли Месси и компания.

Отметим, что "Барселона" доигрывала матч вдевятером: с поля были удалены Серхио Рамос и Суарес. У "Атлетико" за вторую желтую карточку поле покинул Янник Феррейра-Карраско.

"Барселона" - "Атлетико" Мадрид, счет 1:1. ВИДЕО голов

Гол Суареса (43)

Гол Гамейро (83)
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