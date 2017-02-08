Девальвация рубля в 2017 году в России: чего ждать, прогноз экономистов

Будет ли девальвация рубля в России в 2017 году, что это такое и какие последние новости - в материале Topnews.

Девальвация рубля в 2017 году в России: когда будет

Российские власти не доверяют рублю и будут сохранять бюджетные доходы в долларах, евро и фунтах. В связи с этим Минфин уже приступил к покупке иностранной валюты за бюджетные рубли на столичной бирже в объеме около 100 млн долларов в день, которые затем пополнят Резервный фонд.

Отметим, что на эти цели направлен весь объем дополнительных ужшкммт нефтегазовых доходов бюджета за февраль, прогнозируемых в сумме 113,1 млрд руб., а закупки продлятся с 7 ферваля по 6 марта.

Глава Минфина Антон Силуанов в своем выступлении на общественном совете в финансовом ведомстве заявил, что не исключает ситуации, при которой в 2017 году будет проходить одновременно покупка валюты на внутреннем рынке и расходование средств из резервов.

«Мы сохраняем право использования средств Резервного фонда в тех объемах, которые заложены в бюджете, 1,8 трлн руб. Тем не менее на те дополнительные доходы, которые мы получаем, мы будем участвовать на валютном рынке в виде покупки. Может быть, случится и такая ситуация, когда нам придется воспользоваться средствами Резервного фонда с одновременной покупкой валюты на валютном рынке», – объяснил Силуанов.

Девальвация рубля 2017: чего ждать россиянам

Между тем по мнению экспертов, резкого изменения валютного курса не ожидается. Предположительно, рубль будет плавно снижаться по отношению к доллару.

«Учитывая параметры покупки валюты и объемы операций, ЦБ вряд ли окажет серьезное критическое влияние на рынок. При прочих равных условиях путь даже к 61 рублю за доллар займет не одну неделю», – заявил зампред правления Локо-банка Андрей Люшин.

Он также считает, что период девальвации рубля будет очень длительным и неравномерным.

«Цель Минфина в районе 65 руб. за доллар вряд ли будет достигнута ранее середины года», – считает Люшин. Силуанов, в свою очередь, пообещал, что покупка валюты для Резервного фонда будет вестись аккуратно, чтобы не создавать предпосылки для волатильности на рынке.

Девальвация рубля 2017: введено новое "бюджетное правило"

Перевод дополнительных доходов бюджета в доллары многие экономисты назвали новым бюджетным правилом. Новое бюджетное правило Минфина неустойчиво и похоже на элемент ручного управления, считают эксперты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).

Целями такой новации являются препятствование укреплению курса рубля под влиянием дополнительных валютных поступлений, и защита бюджетных расходов.

В условиях декларируемого Центральным банком плавающего курса для достижения этой цели не может быть задействован такой инструмент, как валютные интервенции. При этом возможность использовать сокращение дифференциала процентных ставок для снижения привлекательности рублевых активов остается в распоряжении Банка России. Однако ускоренное снижение ключевой ставки, по его оценкам, противоречит основной декларируемой цели – снижению инфляции до уровня 4% к концу текущего года. Соответственно, подобный путь можно считать закрытым. Таким образом, фактически единственным экономическим агентом, который способен предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту, остаётся Минфин России.

Для реализации такого плана была разработана схема по направлению на валютный рынок части бюджетных доходов, которые образуются в результате действия двух факторов: превышения фактических мировых цен на российские нефть и газ над теми, что были заложены в закон о бюджете; а также от более слабого курса национальной валюты, что увеличивает рублёвую стоимость бюджетных доходов от нефтегазового экспорта.

Стоит отметить, что с точки зрения бюджета, новое "бюджетное правило" не отменяет проблемы финансирования бюджетного дефицита. В соответствии с законом о бюджете на 2017-2019 гг. дефицит федерального бюджета в 2017 г. составит 2,75 трлн руб., из которых примерно 1,7 трлн руб. должно быть профинансировано за счет средств суверенных фондов. В пресс-релизе Минфина сказано, что дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в 2017 году, не могут быть использованы на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета.

"Далее мы вступаем в область предположений. Допустим, что разработчики "нового бюджетного правила" полагают, что валюта, купленная на рублевые дополнительные нефтегазовые доходы, поступает в Резервный фонд. Тогда возникает вопрос о механизме расходования средств Резервного фонда для финансирования бюджетного дефицита. Здесь возможны два варианта: 1) продажа Минфином валюты Банку России, тогда финансирование будет происходить за счет эмитирования ЦБ рублевой наличности при сохранении суммарной (ЦБ + Минфин) величины валютных резервов; 2) продажа валюты на открытом рынке", - пишет издание Финам.Ru.

Примечательно, что в пользу использования второго механизма финансирования бюджетного дефицита свидетельствует фраза из пресс-релиза Минфина. Однако использование такого механизма легко может вступить в противоречие с целью недопущения укрепления рубля.

"Это решение (решение о приобретении валюты на дополнительные нефтегазовые доходы) также позволит обеспечить эквивалентность объема операций на валютном рынке величине отклонения фактического объема использования (пополнения) средств суверенных фондов (Резервный фонд и Фонд национального благосостояния) от предусмотренного законом о бюджете в 2017 году. Таким образом, проведение операций на валютном рынке будет иметь в целом нейтральное влияние на состояние денежного рынка", - говорится в пресс-релизе.

Если же использовать первый механизм, то это будет приводить к номинальному и реальному ослаблению рубля и неизвестно, можно ли будет при таком режиме поддерживать его реальный обменный курс стабильным.

Девальвация рубля - что это такое простыми словами

Девальвация – это снижение валютного курса, вызванное сложившейся экономической ситуацией. Она используется центральными банками для управления национальной валютой. Естественно, центральный банк может влиять на стоимость валюты только косвенно – посредством валютных интервенций. В экономике существует два вида девальвации – открытая (официальная) и скрытая (рыночная). Об официальной девальвации население государства узнает из объявления Центрального банка. При этом она сопровождается изъятием обесцененных бумажных денег и их обмен на твердые деньги. Скрытая девальвация происходит под давлением экономических факторов, и обесцененные деньги остаются в обращении.