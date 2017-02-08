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Андрей Жданов, из программы "Своя игра" на НТВ, найден мертвым в Тольятти

Опубликовано 07.02.17 21:48 Андрей Жданов, из программы "Своя игра" на НТВ, найден мертвым в Тольятти

Андрей Жданов — один из самых известных участников программы «Своя игра», которая выходит на телеканале НТВ.

Андрей Жданов, "Своя игра": причины смерти знатока устанавливаются

Журналиста и участника телешоу «Своя игра» Андрея Жданова нашли мертвым в его квартире в Тольятти, сообщает ТК "Дождь" со ссылкой на изданию «Волга Ньюс».

Как сообщил изданию начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн, тело мужчины было обнаружено в его квартире 7 февраля его родственниками.

По одним данным признаков насильственной смерти на теле мужчины ужшкммт не обнаружено. По другим же характер повреждений на теле «позволяет предполагать, в том числе, криминальные обстоятельства его гибели, которые в настоящий момент уточняются». Тем не менее точную причину смерти будут устанавливать эксперты, отметил Гольдштейн.

Андрей Жданов. ФОТО

В интервью Лайфу ведущий телепередачи "Своя игра" Пётр Кулешов рассказал, что Андрей Жданов - обладатель абсолютного рекорда интеллектувальной программы.

— Он поставил абсолютный рекорд "Своей игры", который широкой публике не был известен. Всем известно, что Анатолий Вассерман побеждал раз 17 подряд. Андрей Жданов выиграл шесть игр за один день. Я не знаю, как он вообще стоял, но этот факт был, — вспомнил ведущий.

По словам Кулешова некоторое время назад в семье Жданова произошла трагедия — его супруга покончила с собой. Игрок очень переживал и сильно похудел из-за нервов.

По словам коллег Андрея Жданова, на протяжении долгих лет он трудился в родном городе Тольятти главным редактором газеты «Призыв». Примерно неделю назад мужчина взял отпуск и с тех пор сослуживцы о нем ничего не слышали.

Андрей Жданов принял участие в 74 играх, из которых в 49 одержал победу. Стал обладателем главного приза в 2011 году, одержав 10 побед подряд.
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