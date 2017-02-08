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Опухший Порошенко "украсил" обложку украинского издания про Крым

Опубликовано 07.02.17 21:02 Опухший Порошенко "украсил" обложку украинского издания про Крым

При создании журнала были проигнорированы все правила, которые могли бы привлечь читателя.

Министерство информации Украины издало журнал «Территория Крым», который по замыслу ведомства должен распространяться на полуострове. 

Однако глянцевый журнал оказался объектом для критики и насмешек даже не успев достигнуть территории Крыма. Так, заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Светлана Крюкова считает, журнал выполнен таким образом, что мало кто из крымчан захочет взять его в руки. 

«Попала в руки макулатура, которую #МинСтець делает ужшкммт для жителей аннексированного Крыма. Думала, это Путин так потешается, оказалось – нет, наши делают. Взяла в коллекцию – буду на лекциях студентам показывать», – написала Крюкова на своей странице в Facebook.

Она также обратила внимание, что при создании журнала были проигнорированы все правила, которые могли бы привлечь читателя.

«Есть три правила, чтобы печатное СМИ никто не прочел и оно отправилось в топку: напиши на языке, который читает меньшинство, поставь на обложку некрасивое фото человека в худшем его виде и напомни читателю, что это — президент страны, которую потеряли, и назови издание «Территория Крым»», - написала Крюкова.

Более того, для обложки создатели журнала выбрали не самое удачное фото украинского лидера. Порошенко на снимке выглядит несколько одутловатым.

«Зато глянец, дорого-богато», – резюмировала Крюкова.
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