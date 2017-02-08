Опухший Порошенко "украсил" обложку украинского издания про Крым

Министерство информации Украины издало журнал «Территория Крым», который по замыслу ведомства должен распространяться на полуострове.
Однако глянцевый журнал оказался объектом для критики и насмешек даже не успев достигнуть территории Крыма. Так, заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Светлана Крюкова считает, журнал выполнен таким образом, что мало кто из крымчан захочет взять его в руки.
«Попала в руки макулатура, которую #МинСтець делает ужшкммт для жителей аннексированного Крыма. Думала, это Путин так потешается, оказалось – нет, наши делают. Взяла в коллекцию – буду на лекциях студентам показывать», – написала Крюкова на своей странице в Facebook.
Она также обратила внимание, что при создании журнала были проигнорированы все правила, которые могли бы привлечь читателя.
«Есть три правила, чтобы печатное СМИ никто не прочел и оно отправилось в топку: напиши на языке, который читает меньшинство, поставь на обложку некрасивое фото человека в худшем его виде и напомни читателю, что это — президент страны, которую потеряли, и назови издание «Территория Крым»», - написала Крюкова.
Более того, для обложки создатели журнала выбрали не самое удачное фото украинского лидера. Порошенко на снимке выглядит несколько одутловатым.
«Зато глянец, дорого-богато», – резюмировала Крюкова.