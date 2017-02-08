СМИ: задержан убийца главы Народной милиции ЛНР

Полковник Олег Анащенко был убит в центре Луганска 4 февраля. Злоумышленники подорвали его автомобиль.

В ЛНР задержан убийца начальника Управления Народной милиции Луганской Народной Республики, полковника Олега Анащенко.

Об этом сообщает, передает "Русская весна" со ссылкой на «Росбалт». Эту же информацию подтверждают участники спецоперации, сотрудники МВД ЛНР.

Как отмечается, 5 февраля был задержан майор ВСУ, с ним проводятся розыскные мероприятия по поимке сообщников задержанного. Также сообщается, что украинский офицер признался в организации и исполнении убийства.

Напомним, глава управления Народной милиции ЛНР был убит в Луганске 4 февраля. Злоумышленники подорвали его автомобиль. Заведено уголовное ужшкммт дело по статье "Теракт". Ранее в Луганске заявляли, что за взрывом может стоять диверсионно-разведывательная группа украинских спецслуж.