Речь идёт о докторе Джордже Тиллере, который в 2009 году оказался в центре скандала из-за того, что практиковал прерывание беременности даже на поздних сроках у пациенток в штате Канзас.

Телеведущему канала Fox News Биллу О'Рейли, который оскорбил Владимира Путина и отказался извиняться перед ним как минимум до 2023 года, пользователи соцсетей припомнили, как он стал косвенным виновником гибели человека. об этом сообщает Лайф.

Так, в 2009 году доктор Джордже Тиллере оказался в центре скандала из-за того, что практиковал прерывание беременности даже на поздних сроках у пациенток в штате Канзас.

Фото: Джордж Тиллер

Суть уголовного дела состояла в том, что врач брался за ужшкммт особо сложные случаи и прибегал к аборту только в тот момент, когда возникала угроза жизни для матери или выявлялись факты серьёзных или смертельных врождённых патологий плода.

Однако несмотря на оправдательный приговор судебный процесс оказался в центре внимания даже самых крупных и влиятельных западных СМИ. Более того гинекологу устроили настоящую травлю в эфирах телевещания. Его методы регулярно обсуждали и осуждали гости многочисленных ток-шоу, а тот самый журналист Fox News Билл О'Рейли буквально демонизировал образ Тиллера как "плохого парня".

Пережив несколько неудавшихся покушений со стороны активистов, выступающих за отмену абортов по религиозным, гуманитарным и иным соображениям., в мае 2009 года он был застрелен во время воскресной службы в лютеранской церкви в Канзасе активистом по имени Скотт Роудер. Однако принято считать, что не меньшую роль в организации убийства доктора Тиллера сыграли СМИ, а особенно журналист Билл О'Рейли.