 
TOP 10

1 В ДНР при покушении убит лидер ополченцев Гиви (ФОТО)

2 Украинская блогерша призвала "давить танками" и сжигать в камерах этнических русских

3 В лесах Амазонки нашли двойник Стоунхенджа (ФОТО, ВИДЕО)

4 На Универсиаде в Казахстане под лавиной погиб российский судья

5 Эксперты рассказали, как укрепление рубля отразится на жизни простых россиян

6 В Тольятти найден мёртвым знаток «Своей игры» (ФОТО)

7 Журналист Fox News, назвавший Путина убийцей, стал причиной гибели врача

8 Горе-певица, исполнившая гимн РФ в финале ЧМ, удивила еще раз

9 Эксперты: после 13 февраля доллар уйдет в рекордное падение

10 Опухший Порошенко "украсил" обложку украинского издания про Крым (ФОТО)

Новости наших партнеров

Журналист Fox News, назвавший Путина убийцей, стал причиной гибели врача

Опубликовано 07.02.17 19:44 Журналист Fox News, назвавший Путина убийцей, стал причиной гибели врача

Речь идёт о докторе Джордже Тиллере, который в 2009 году оказался в центре скандала из-за того, что практиковал прерывание беременности даже на поздних сроках у пациенток в штате Канзас.

Телеведущему канала Fox News Биллу О'Рейли, который оскорбил Владимира Путина и отказался извиняться перед ним как минимум до 2023 года, пользователи соцсетей припомнили, как он стал косвенным виновником гибели человека. об этом сообщает Лайф.

Так, в 2009 году доктор Джордже Тиллере оказался в центре скандала из-за того, что практиковал прерывание беременности даже на поздних сроках у пациенток в штате Канзас.

Фото: Джордж Тиллер

Суть уголовного дела состояла в том, что врач брался за ужшкммт особо сложные случаи и прибегал к аборту только в тот момент, когда возникала угроза жизни для матери или выявлялись факты серьёзных или смертельных врождённых патологий плода.

Однако несмотря на оправдательный приговор судебный процесс оказался в центре внимания даже самых крупных и влиятельных западных СМИ. Более того гинекологу устроили настоящую травлю в эфирах телевещания. Его методы регулярно обсуждали и осуждали гости многочисленных ток-шоу, а тот самый журналист Fox News Билл О'Рейли буквально демонизировал образ Тиллера как "плохого парня". 

Пережив несколько неудавшихся покушений со стороны активистов, выступающих за отмену абортов по религиозным, гуманитарным и иным соображениям., в мае 2009 года он был застрелен во время воскресной службы в лютеранской церкви в Канзасе активистом по имени Скотт Роудер. Однако принято считать, что не меньшую роль в организации убийства доктора Тиллера сыграли СМИ, а особенно журналист Билл О'Рейли.
Другие материалы по этой теме

Ведущий Fox News отказался извиняться за оскорбление президента России

Кремль призвал ведущего Fox News извиниться за слова про Путина «убийцу»

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга