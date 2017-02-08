YouTube возмутило ВИДЕО хамства от Литвиновой на "Минуте славы"

На Ютуб опубликовано ВИДЕО фрагмента шоу на "Первом канале", где известная актриса разносит в пух и прах участника телепроекта.

На "Первом канале" стартовал юбилейный сезон популярного шоу "Минута славы". Вместе с Владимиром Познером, Сергеем Светлаковым и Сергеем Юрским участников проекта судила актриса Рената Литвинова, больше всего удивившая зрителей своими критическими высказываниями по отношению к конкурсантам.

К примеру, одному из участников шоу крепко досталось от звезды, которая хоть и старалась подбирать слова, но все равно фактически унизила танцора.

"Зачем вы надели такие ужшкммт обтяжные штанишки? А они страшно обтяжные! Со всеми подробностями! Вы считаете, что это страшно красиво? Минуту я вижу, как он их сдвигает, выкручивает, а потом раздвигает. Так неприлично! Вообще вы меня дико взбесили!" — заявила Литвинова участнику шоу, который до этого целую минуту крутился на голове.

После этой фразы смутился не только выступавший, но и члены жюри.

«Ренате не хватило эффектной концовки, — попытался разрядить неловкую паузу Сергей Светлаков. — Меха должны были порваться».

«Хотя бы», — согласилась с коллегой Литвинова.

YouTube ВИДЕО с Ренатой Литвиновой на "Минуте славы"

Такое поведение актрисы возмутило пользователей Сети.

"А с чего это вдруг хамство становится легальным только на том основании, что его автор — Рената Литвинова?" — задал вопрос один из блогеров.

'минута славы' - карнавал в прямом эфире. только буффонада прерывается и быстро меняется, а рената литвинова не успевает восстановиться — Анна Кангер (@4deadswans) 4 февраля 2017 г.

#минутаславы ты не боишься быть порочной!Это хорошо!Литвинова девочке,раскрашенной под обезьянку!Минута бесславия и позор... — Леди (@FionaKaterina) 4 февраля 2017 г.

Однако нашлись и те, кто заступился за звезду, отметив ее выдержку.

"С чего это Рената должна льстить бездарностям всяким??? Имеет право говорить, что думает", "Я тоже, как и Вы, далеко не все готова "жрать", что называют искусством", "Рената, вы такая терпеливая, это же надо столько фриков пересмотреть с вашим чувством прекрасного", — написал другой фанат.