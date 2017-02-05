Виктория Боня подтвердила, что рассталась с мужем Алексом Смерфитом (ФОТО)

Виктория Боня и Алекс Смерфит расстались: бывшая звезда шоу "Дома 2" подтвердила слухи в своем Instagram.

Боня рассталась с Алексом Смерфитом: экс-участница "Дома 2" сообщида об этом в Instagram

Бывшая звезда шоу "Дом 2" Виктория Боня подтвердила расставание со своим гражданским супругом Алексом Смерфитом. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

"Друзья, сегодня мы решили поделиться с вами объявлением. Мы с Алексом решили расстаться... Тем не менее, он мой лучший друг и любимый мужчина, я знаю, что так будет всегда. Я почти уверена, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии, выдумывать причины расставания. Скажу сразу, мы расстались не из-за ссор, измен или семейных проблем. Мы хотим сказать об этом только один раз. Это не было спонтанным решением, мы приняли его еще полгода назад", - сообщила своим поклонникам Боня.

Слухи о том, что пара рассталась, упорно ходили на протяжении нескольких месяцев, но Виктория их каждый раз опровергала.

Однако на днях в Сети появилась фотография, на которой видно, как муж Виктории Бони целует другую женщину. На снимках красуется вотемарка Парижского клуба "Vip Room" - именно в этом месте Алекс Смерфит проводил время без Виктории, а со своими друзьями и подругами.

По информации сайта "День Онлайн" девушку зовут Екатерина и ей 25 лет, она модель из Ростова-на-Дону. По сети также гуляет и предполагаемая фамилия разлучницы - Алешкина.

По имеющимся данным, модель какое-то время подрабатывала в Китае, после чего вернулась в Россию и решила попытать удачу на конкурсе «Мисс Россия». Однако у нее не получилось пройти дальше отборочных этапов, и Алешкина устроилась на работу во французскую столицу. В ночном клубе VIP Room таким образом ддевушка оказалась неслучайно - злые языки утверждают, что девушка тусовалась там в поисках состоятельных мужчин.

Бытует мнение, что девушка просто ищет легкой наживы, поэтому постоянно светится рядом с состоятельными людьми.

Напомним, что Виктория Боня и сын ирландского бизнесмена Алекс Смерфит впервые встретились в Москве в 2010 году. В марте 2012 года у них появилась дочь Анджелина Летиция. С момента ее рождения резиденцией Виктории стал Монако, но она часто прилетает в Москву по работе.