Виктория Боня подтвердила, что рассталась с мужем Алексом Смерфитом (ФОТО)

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya)
"Друзья, сегодня мы решили поделиться с вами объявлением. Мы с Алексом решили расстаться... Тем не менее, он мой лучший друг и любимый мужчина, я знаю, что так будет всегда. Я почти уверена, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии, выдумывать причины расставания. Скажу сразу, мы расстались не из-за ссор, измен или семейных проблем. Мы хотим сказать об этом только один раз. Это не было спонтанным решением, мы приняли его еще полгода назад", - сообщила своим поклонникам Боня.
Однако на днях в Сети появилась фотография, на которой видно, как муж Виктории Бони целует другую женщину. На снимках красуется вотемарка Парижского клуба "Vip Room" - именно в этом месте Алекс Смерфит проводил время без Виктории, а со своими друзьями и подругами.
По информации сайта "День Онлайн" девушку зовут Екатерина и ей 25 лет, она модель из Ростова-на-Дону. По сети также гуляет и предполагаемая фамилия разлучницы - Алешкина.
По имеющимся данным, модель какое-то время подрабатывала в Китае, после чего вернулась в Россию и решила попытать удачу на конкурсе «Мисс Россия». Однако у нее не получилось пройти дальше отборочных этапов, и Алешкина устроилась на работу во французскую столицу. В ночном клубе VIP Room таким образом ддевушка оказалась неслучайно - злые языки утверждают, что девушка тусовалась там в поисках состоятельных мужчин.
Бытует мнение, что девушка просто ищет легкой наживы, поэтому постоянно светится рядом с состоятельными людьми.
Напомним, что Виктория Боня и сын ирландского бизнесмена Алекс Смерфит впервые встретились в Москве в 2010 году. В марте 2012 года у них появилась дочь Анджелина Летиция. С момента ее рождения резиденцией Виктории стал Монако, но она часто прилетает в Москву по работе.