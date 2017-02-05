"Челси" - "Арсенал": обзор матча от 4.02.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

В центральном матче 24-го тура английской Премьер-лиги "Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 3:1.

"Челси" - "Арсенал": счет 3:1 увеличил отрыв "аристокартов" от соперников в АПЛ

В центральном матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу в столичном дерби встречались два лондонских клуба - "Челси" и "Арсенал". Встреча, состоявшаяся на стадионе "Стэмфорд Бридж", закончилась убедительной победой лидеров АПЛ со счетом 3:1.

"Челси" - "Арсенал": обзор матча

Счет в матче хозяева открыли уже на 13-й минуте. Диего Коста в верховой борьбе сумел нанести удар по воротам "пушкарей", пробив в штангу, а набежавший Маркос Алонсо буквально воткнул мяч головой ужшкммт в уже пустые ворота. Арбитр гол засчитал, хотя на повторе было видно, что Алонсо во время удара нарушил правила, локтем чуть не сломав зщитнику "Арсенала" Бельерину челюсть.

Первый тайм так и закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

После перерыва "Челси" удвоил преимущество, и как! Великолепный сольный проход в стиле Диего Марадоны от центра поля совершил Эден Азар. Бельгиец по пути к воротам Чеха обыграл половину «Арсенала» и уже в штрафной после очередного финта переиграл и самого вратаря!

Под занавес матча вышедший на замену Сеск Фабрегас после грубой ошибки Чеха сделал счет на табло совсем неприличным - 3:0.

Горькую пилюлю от поражения подсластил Оливье Жиру, уже в добавленное время забивший гол престижа.

Таким образом, "Челси" продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, опережая ближайшего из соперников - "Тоттенхэм" на 12 очков.

"Челси" - "Арсенал", счет 3:1. ВИДЕО голов