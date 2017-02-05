Вечером этого же дня Трамп примет участие в 60-м гала-вечере Красного Креста.

Президент США Дональд Трамп в предстоящие выходные поговорит по телефону с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Также телефонные переговоры состоятся с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой кабинета министров Новой Зеландии Биллом Инглишем.

Хотя темы предстоящих бесед не уточняются, но речь идет главным образом о поздравительных звонках: Трамп лишь 20 января вступил в должность главы администрации США. В предыдущие несколько дней у него уже состоялся ряд ужшкммт телефонных разговоров с мировыми лидерами, включая президента РФ Владимира Путина.

Добавим, что Трамп проводит выходные на своей вилле во Флориде. И сегодня вечером примет участие в 60-м гала-вечере Красного Креста.

Поместье Mar-a-Lagoв прошлом принадлежало наследнице одного из американских магнатов Марджори Мерриуэзер-Пост. В 1937-1938 годах она жила в Москве с мужем, послом США в СССР Джозефом Дэвисом.