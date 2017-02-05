"Челси" - "Арсенал", 4 февраля 2017: смотреть онлайн, прогноз на матч АПЛ, где трансляция (ВИДЕО)

4 февраля 2017 в центральном мачте 24-го тура АПЛ встречаются лидеры чемпионата "Челси" и "Арсенал". Подробности предстоящего поединка, прогноз экспертов, ставки букмекеров - читайте в материале Topnews.

В субботу, 4 февраля 2017 года, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне в рамках 24-й тура английской Премьер-лиги состоится центральный матч между "Челси" и "Арсеналом". Начало поединка в 15:30 по мск

"Челси" - "Арсенал" 4 февраля 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию матча "Челси" - "Арсенал" 4 февраля 2017 покажет телеканал "Матч ТВ". За онлайн трансляцией поединка можно слледить на сайте канала.. Начало в 15:25 мск.

"Челси" - "Арсенал" 4 февраля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Челси" - "Арсенал" 4 февраля 2017: перед матчем

Предстоящее лондонское дерби любители английского футбола, памятуя их прошлогоднюю встречу, ждут с двойным нетерпением. Ведь даже самые ужшкммт оптимистичные болельщики "аристократов" едва ли могли предположить, что после крупного поражения от "Арсенала" (0:3), случившегося еще 24 сентября, их любимцы выдадут одну из лучших серий в своей новейшей истории, включившую в себя 15 побед и 1 ничью в 17-ти последующих матчах.

Именно после униженния от каннониров главный тренер "Челси" Антонио Конте сменил схему построения игроков на поле, что позволило клубу Романа Абрамовича преобразиться буквально на глазах.

"Арсенал" - "Челси" 3:0 ВИДЕО голов

Перед встречей с командой Арсена Венгера "Челси" прошел испытание еще одним прямым конкурентом, сыграв вничью с "Ливерпулем" (1:1) в гостях на "Энфилде". "Синие" могли и выиграть в том матче, но Диего Коста не реализовал пенальти в конце встречи.

Подопечные Антонио Конте продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав в 23 матчах 56 очков.

А вот "Арсенал" в предыдущем туре не только не использовал осечку "Челси", но еще больше отстал от своих лондонских соседей, проиграв дома посредственному "Уотфорду" (1:2). Ко всему прочему "пушкари" лишились из-за травмы одного изз лидеров - Аарона Рэмси, что в нынешних условиях (травма Касорлы и участие в африканском первенстве Эльнени) выглядит очень серьезной проблемой.

Сейчас соперников разделяет в турнирной таблице 9 баллов. "Канониры" с 47 очками после 23 сыгранных матчей занимают третью позицию в таблице АПЛ.

"Челси" - "Арсенал" 4 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Эксперты букмекерских контор считают "аристократов" фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Челси" в среднем с коэффициентом 1,97, на ничью - 3,6, на успех "Арсенала" - 4,2.