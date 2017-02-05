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YouTube ВИДЕО: кикбоксер из Киргизии во время боя показал трюк из "Матрицы"

Опубликовано 04.02.17 13:40 YouTube ВИДЕО: кикбоксер из Киргизии во время боя показал трюк из "Матрицы"

Видео на Ютуб собрало множество восторженных комментариев пользователей, которые восхищаются гибкостью бойца из Бишкека.

В Ссети появилось видео с фрагментом боя боксера из Киргизии Рафаэля Физиева со звездой тайского бокса Сорго Петьинди, который состоялся в рамках турнира Toyota Marathon в городе Пхитсанулок в Таиланде.

На записи видно, как в один из моментов боя Рафаэль ушел от удара ногой соперника, отклонившись назад, точно так же, как это исполнял герой Киану Ривза Нео в фантастическом фильме "Матрица".

Однако этот "трюк" не спас Физиева, он проиграл этот матч. Тем не ужшкммт менее видео собрало множество восторженных комментариев пользователей, которые в соцсети восхищаются гибкостью позвоночника бойца из Бишкека.

"Матрица существует! Нео есть!", - пишут они.

Ютуб ВИДЕО: кикбоксер из Киргизии показал трюк из "Матрицы"
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