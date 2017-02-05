YouTube ВИДЕО: кикбоксер из Киргизии во время боя показал трюк из "Матрицы"
Опубликовано 04.02.17 13:40
Видео на Ютуб собрало множество восторженных комментариев пользователей, которые восхищаются гибкостью бойца из Бишкека.
В Ссети появилось видео с фрагментом боя боксера из Киргизии Рафаэля Физиева со звездой тайского бокса Сорго Петьинди, который состоялся в рамках турнира Toyota Marathon в городе Пхитсанулок в Таиланде.
На записи видно, как в один из моментов боя Рафаэль ушел от удара ногой соперника, отклонившись назад, точно так же, как это исполнял герой Киану Ривза Нео в фантастическом фильме "Матрица".
Однако этот "трюк" не спас Физиева, он проиграл этот матч. Тем не ужшкммт менее видео собрало множество восторженных комментариев пользователей, которые в соцсети восхищаются гибкостью позвоночника бойца из Бишкека.
"Матрица существует! Нео есть!", - пишут они.
Ютуб ВИДЕО: кикбоксер из Киргизии показал трюк из "Матрицы"