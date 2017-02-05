Ученые назвали три главные версии Конца света

В данный момент существует "острая необходимость" ограничения рисков каждого из этих явлений.

Ученые считают, что пророчества Апокалипсиса, которые описаны на страницах Библии, могут быть исполнены в ближайшее время. Предупреждением поделились сотрудники Оксфордского университета, которые проводили независимое исследование наиболее распространенных причин конца человечества, о которых когда-либо говорили писатели-фантасты или голливудские режиссеры.

Так, однако из причин, по их мнению, явлются вирусы Зика и Эбола, которые могут стать настоящим "кошмаром" для человечества. В будущем эпидемия захватит весь ужшкммт мир, число жертв будет исходить на миллионы.

Не исключают ученые и Третью мировую войну, в ходе которой будет применено ядерное оружие. Данный вид оружия считается смертоносным, он может разрушать целые города. Работа над биологическим оружием также вызывает опасения у многих исследователей.

Третьей причиной в списке называется проблема глобального потепления. Глубокие изменения в климате Земли могут привести к исчезновению целых видов насекомых, птиц или животных.

Помимо этого, в докладе подчеркивается необходимость сосредоточиться на выявлении оружия биологического типа. Этого можно будет добиться исключительно в тесном международном сотрудничестве.