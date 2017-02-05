 
TOP 10

1 В Луганске взорвали машину с главой народной милиции ЛНР

2 Виктория Боня подтвердила, что рассталась с мужем Алексом Смерфитом (ФОТО)

3 В СКР раскрыли подробности гибели Натальи Меламед (ФОТО, ВИДЕО)

4 Умер актер Георгий Тараторкин

5 Лукашенко рассказал журналистам какие носит трусы (ВИДЕО)

6 "Челси" разгромил "Арсенал" в лондонском дерби (ВИДЕО)

7 Ученые назвали три главные версии Конца света

8 Белый дом рассказал о предстоящем разговоре Трампа с Порошенко

9 Кикбоксер из Киргизии во время боя показал трюк из "Матрицы" (ВИДЕО)

10 Интимное ФОТО Дженнифер Лопес "взорвало" Instagram

Новости наших партнеров

Ученые назвали три главные версии Конца света

Опубликовано 04.02.17 13:17 Ученые назвали три главные версии Конца света

В данный момент существует "острая необходимость" ограничения рисков каждого из этих явлений.

Ученые считают, что пророчества Апокалипсиса, которые описаны на страницах Библии, могут быть исполнены в ближайшее время. Предупреждением поделились сотрудники Оксфордского университета, которые проводили независимое исследование наиболее распространенных причин конца человечества, о которых когда-либо говорили писатели-фантасты или голливудские режиссеры.

Так, однако из причин, по их мнению, явлются вирусы Зика и Эбола, которые могут стать настоящим "кошмаром" для человечества. В будущем эпидемия захватит весь ужшкммт мир, число жертв будет исходить на миллионы.

Не исключают ученые и Третью мировую войну, в ходе которой будет применено ядерное оружие. Данный вид оружия считается смертоносным, он может разрушать целые города. Работа над биологическим оружием также вызывает опасения у многих исследователей.

Третьей причиной в списке называется проблема глобального потепления. Глубокие изменения в климате Земли могут привести к исчезновению целых видов насекомых, птиц или животных.

Помимо этого, в докладе подчеркивается необходимость сосредоточиться на выявлении оружия биологического типа. Этого можно будет добиться исключительно в тесном международном сотрудничестве.
Другие материалы по этой теме

Ученые предрекли Земле энергетическую катастрофу в 2050 году

Ученые назвали срок, когда Луна упадет на Землю

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга