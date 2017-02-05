Актер Георгий Тараторкин умер: причина смерти пока не озвучена

Точная дата, а также место и время похорон Григория Тараторкина будет известно позднее.

Актер Георгий Тараторкин умер: названа причина смерти

На 73-м году жизни скончался народный артист РСФСР Георгий Тараторкин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра Моссовета.

Причина смерти актера пока не озвучена, известно, что Тараторкин последнее время тяжело болел.

"Георгий Георгиевич скончался после тяжелой болезни", - сказали в пресс-службе, добавив, что прощание, скорее всего, состоится в театре в понедельник, 6 февраля. Место захоронения будет известно позднее.

Актриса Ольга Остроумова назвала умершего народного артиста Георгия Тараторкина рыцарем сцены. Ольга Михайловна призналась, что ужшкммт ей будет не хватать своего партнера по сцене, ведь вместе они проработали 30 лет. Об этом сообщает Рен-ТВ.

"Мы понимали друг друга с полуслова. Он потрясающий, замечательный артист. <...> Он был поэт, абсолютный поэт в своем творчестве и искусстве. Мне будет его не хватать", - отметила актриса.

Напомним, Георгий Тараторкин родился в 1945 году в Ленинграде. Его детство пришлось на трудное послевоенное время, кроме того, в семь лет он лишился отца.

Первым местом работы Тараторкина стал ТЮЗ, куда он устроился осветителем. Однако вскоре его заметил художественный руководитель театра Зиновий Корогодский. Тараторкин закончил студию при ТЮЗе и был принят в труппу.

Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах, среди которых «Преступление и наказание», где он сыграл Родиона Раскольникова, а также «Дела сердечные», «Нам не дано предугадать», «Маленькие трагедии», «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк» и других.