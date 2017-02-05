YouTube рассмешило ВИДЕО, где Лукашенко рассказал какие носит трусы

На Ютуб появилось ВИДЕО признаний Лукашенко, какое белье он носит. Журналисты встретили отчет президента Беларуси радостным смехом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с президентом" рассмешил журналистов, когда завёл разговор про нижнее бельё и носки.

Так, например, он упомянул костюм от Brioni, который заказывал в своё первый президентский срок, а также сообщил, что носит импортные рубашки.

"Ну, умеют, умеют шить", - заметил Лукашенко.

Галстук, к слову говоря, красного цвета (как и у Трампа) тоже оказался зарубежного производства.

"Трамп носит красный галстук. Красные галстуки сейчас в моде. Но посмотрите на ужшкммт мои прежние пресс-конференции. Когда я сегодня надевал красный галстук, думаю: "Ну не скажут, что под Трампа подстраиваюсь, потому что на прошлой пресс-конференции, по-моему, я тоже был в красном галстуке", - сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что носит ботинки исключительно от белорусского бренда Marko и очень ими доволен. Президент даже порывался снять туфли, чтобы доказать присутствующим их белорусское происхождение, но генеральный директор указанного обувного холдинга Николай Мартынов остановил его, поверив на слово.

Ютуб позабавило ВИДЕО с признанием Лукашенко, какие трусы он носит

Напоследок Лукашенко вкратце "пробежался" по остальным надетым на него вещам - "Носки, не видно, чёрные. Импортные, наверно. Трусы свои".

Журналисты встретили отчет президента Беларуси радостным смехом.