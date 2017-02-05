Новости Новороссии сегодня, 4 февраля 2017: в центре Луганска взорвали автомобиль с главой народной милиции ЛНР (ФОТО, ВИДЕО)

Новороссия, последние новости от ополченцев сейчас 04.02.2017: названы подозреваемые в гибели главы народной милиции ЛНР Олегом Анащенко.

Новости Новороссии сегодня за последний час: в центре Луганска взорвался автомобиль - погиб глава народной милиции ЛНР

На одной из центральных улиц Луганска взорвался автомобиль. По данным РИА Новости, это произошло около восьми часов утра. По словам свидетелей, был взорван внедорожник Toyota.

"Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota", - рассказали агентству в силовых ужшкммт органах.

В пресс-службе народной милиции произошедшее назвали терактом, сообщает Луганскинформцентр, а также сообщили, что в результате погиб начальник управления народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко.

Еще одной жертвой взрыва стал человек, находившийся в автомобиле вместе с Анащенко. О его личности пока не сообщается. Об этом сообщает ТАСС.

Позже в Сеть появилось видео с места взрыва.

Взрыв автомобиля в Луганске 4.02.2017. ВИДЕО

ЛНР сегодня, новости последнего часа: названы подозреваемые в гибели главы народной милиции ЛНР

В подрыве внедорожника обвинили диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

«Мы уже установили состав этой диверсионной группы, а также пути их перемещения. В ближайшее время их ждет справедливое возмездие по законам ЛНР», — сообщили в прокуратуре ЛНР.