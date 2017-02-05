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Дочь Трампа заблокировала указ президента по правам ЛГБТ

Опубликовано 04.02.17 10:08 Дочь Трампа заблокировала указ президента по правам ЛГБТ

Кушнер и Иванка Трамп в прошлом поддерживали некоторые лозунги ЛГБТ-движения.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа президента по правам ЛГБТ-сообщества, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

По данным издания, для Трампа подготовили документ, который отменял указ президента Барака Обамы 2014 года, запрещающий дискриминацию геев и лесбиянок на рабочем месте.

Однако Иванка Трамп вместе с ее мужем добились, чтобы указ не попал на стол к президенту. Иванка считается в Белом доме ближайшим неформальным ужшкммт советником отца.

Джаред Кушнер был назначен советником Трампа, а Иванка Трамп считается ближайшим неформальным советником отца. И Кушнер, и Иванка в прошлом поддерживали некоторые лозунги ЛГБТ-движения.

Неофициальный черновик указа в последние дни циркулировал в Вашингтоне. В Белом доме отметили, что проект указа – это черновик, а Трамп вряд ли бы решил его подписать.

Напомним, что Трамп официально вступил в должность 20 января после своей инаугурации.
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