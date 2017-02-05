"Барселона" - "Атлетик" Бильбао: прогноз на матч 4.02.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Барселона" - "Атлетик" 4 февраля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

Каталонская "Барселона" принимает 4 февраля 2017 года на поле своего стадиона "Камп Ноу" "Атлетик" из Бильбао в матче 21-го тура Чемпионата Испании по футболу. Начало игры в 18:15 мск.

"Барселона" - "Атлетик Бильбао" 4 февраля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире матч "Барселона" - "Атлетик Бильбао" 4 февраля 2017 не покажут по федеральным каналам в России, но следить за ходом матча онлайн можно будет в Интернете.

"Барселона" - "Атлетик Бильбао" 4 февраля 2017: перед матчем

"Барселона" занимает сейчас вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему "Реалу" целых четыре очка. Всего в активе у "Барсы" 42 балла. В предыдущих ужшкммт матчах каталонский клуб разгромил "Лас-Пальмас" (5:0) и "Эйбар" (4:0), а матч с "Бетисом" окончился боевой ничьей (1:1).

Клуб из Страны Басков расположился на седьмом месте национального первенства с 32 баллами в арсенале. Ранее команда сыграла "по нулям" с "Леганесом", затем со счетом 2:2 - с мадридским "Атлетико", а также победил "Спортинг Хихон" (2:1).

Ранее два клуба из самых непокорных регионов Испании встречались в 1/8 финала Кубка страны. Тот поединок закончился победой "Барселоны" - 3:1.

"Барселона" - "Атлетик" 3:1 ВИДЕО голов

"Барселона" - "Атлетик Бильбао" 4 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Барселону" однозначным фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 1,23, на ничью - 7,2, на успех "Атлетика" - 13,00.