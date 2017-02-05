Курс доллара на сегодня, 4 февраля 2017: крепкий доллар не помешает росту рубля - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 4 февраля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 4 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России курс евро на сегодня опустился на 91 копейку по сравнению с показателем пятницы - до 63,81 рубля, курс доллара на 4 февраля 2017 упал на 67 копеек - до 59,31 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 78,14 копейки - до 61,33 рубля.

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Банк России по итогам заседания 3 февраля 2017 года оставил без изменений ужшкммт ключевую ставку - на уровне 10%. Как отмечается в опубликованном по итогам заседания комментарии ЦБ РФ, в настоящее время существует необходимость сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий для закрепления тенденции к замедлению инфляции. При этом валютный рынок нейтрально отреагировал на итоги заседания.

"Есть понимание, что валютные интервенции в период с 7 февраля по 6 марта будут оказывать на внутреннем валютном рынке дополнительное давление на рубль и препятствовать его дальнейшему укреплению",— отметила ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова.

Эксперт напомнила, что доллар на торгах отреагировал на сообщение Минфина кратковременным скачком к 59,5 рубля, вернувшись под конец сессии к 59,2 рублям.

"Курс доллара против рубля снижался на 0,05% в ходе торгов пятницы, пара USD/RUB с расчетами завтра находится на уровне 59,39. ЦБ в русле намерений Минфина сохранил ставки неизменными, не рискуя оказывать излишнее давление на рубль. Таким образом, рубль остается по-прежнему главным образом ведомым ценами на нефть, которые понемногу растут", - сказал эксперт "БКС Экспресс" Альберт Короев. Его слова приводит Banki.ru.

Вместе с тем аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова считает, что крепкий доллар никак не мешает укреплению рубля.

"За три дня стоимость американской валюты снизилась на 1 рубль — с 60,2 до 59,2 рубля. Если ранее „на руку” курсу рубля сыграла подорожавшая за прошедшие три дня почти на $2 за баррель нефть, то сегодня поддержку оказывают сохранение ЦБ РФ учетной ставки на уровне 10% и комментарии регулятора, что следующее повышение может произойти не ранее второго квартала", - сказала она.

Согласно прогнозу эксперта, на следующей неделе курс рубля опустится до 60 рублей за доллар. Это произойдет, когда Минфин выйдет на рынок с обещанными валютными интервенциями.