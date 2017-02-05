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"Я руковожу страной!": Тереза Мэй жестко ответила лидеру лейбористов по поводу Трампа

Опубликовано 03.02.17 23:22 "Я руковожу страной!": Тереза Мэй жестко ответила лидеру лейбористов по поводу Трампа

Корбин призвал "услышать" мнение 1,8 млн человек, которые требуют не пускать Трампа в Великобританию за его действия.

Глава британского правительства Тереза Мей во время очередной сессии вопросов в парламенте дала жесткий отпор лидеру оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбину. Соответствующая видеозапись набрала сотни тысяч просмотров в социальных сетях, сообщает Ruposters.

Корбин призвал "услышать" мнение 1,8 млн человек (соответствующая петиция была опубликована на сайте британского парламента - прим.), которые требуют не пускать Трампа в Великобританию за его действия: разрыв международных соглашений ужшкммт по беженцам и изменению климата, атаки на права мусульман. Мэй, в свою очередь, заметила, что в отличие от нее глава лейбористов не смог бы оказать никакого влияния на Трампа.

"Он может руководить протестом, а я руковожу страной!" — заявила Тереза Мей, сорвал овации в свою поддержку.

Также, по ее мнению, смысл внешней политики не заключается в нападках на демократически избранного президента страны, которая, к тому же, является самым большим союзником Соединенного Королевства. Мей также выразила уверенность в том, что, Корбин не смог бы защитить британцев от последствий указов Трампа, а также не подготовил бы основу для торгового соглашения и не добился бы выполнения обязательств перед НАТО.

"Вот что лейбористы хотят предложить этой стране: меньше защиты для британских граждан, меньше благосостояния и безопасности", — заключила она.
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