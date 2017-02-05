YouTube возмутило ВИДЕО танца главврача в онкоцентре со стиптизершей

Несмотря на наличие откровенного видео на Ютуб, медик утверждает, что стриптизёрша была одета.

Сотрудники ГУЗ «Московский онкологический диспансер» организовали сюрприз для своего шефа, заказав стриптизершу на корпоратив, посвященный Новому году. Однако место празднования было выбрано неосмотрительно.

Так, на видео, которое попало в распоряжение журналистов и позднее было выложено на YouTube, запечатлен момент, когда стриптизерша исполнила танец на коленях Владимира Асташова, работающего главным врачом в этом медучреждении. Музыкальное сопровождение номера составляла песня «Медсестричка».

По некоторым данным коллектив ужшкммт лечебного учреждения скидывался по 2500 рублей, а услуги стриптизерши обошлись организаторам в 7 000 руб, сообщает Лайф.

Примечательно, что несмотря на наличие откровенного видео, медик утверждает, что стриптизёрша была одета. Более того согласно официальному сайту больницы, Владимир Асташов женат и имеет двух дочерей. Как отнеслась его супруга к появлению видеозаписи, он рассказывать не стал.

"Ну, во-первых, что я могу сказать — женщина там не голая. Ну, а во-вторых, поскольку запись анонимная, то никаких комментариев на эту тему я давать не буду," - сказал главный врач Владимир Асташов.

Тем временем, скандальное видео на YouTube не осталось незамеченным в Министерстве здравоохранения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данному факту проводится проверка.

Ютуб ВИДЕО танца главврача в онкоцентре со стиптизершей "взорвало" Сеть