Курс доллара на сегодня, 4 февраля 2017: ЦБ РФ поддержал курс рубля

Курс валют на сегодня, 4 февраля 2017: также регулятор опустил официальные курсы доллара и евро на 4 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 февраля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро на сегодня упал на 91 копейку по сравнению с показателем пятницы - до 63,81 рубля, курс доллара на 4 февраля 2017 был понижен решением ЦБ на 67 копеек - до 59,31 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 78,14 копейки - до 61,33 рубля.

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Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова констатирует, что накануне курс рубля к американской ужшкммт валюте увеличивался на торгах в пятницу.

"Котировки пары USD/RUB отметили минимум на уровне 59,01. Поддержку рубль получил сразу со стороны нескольких факторов. Во-первых, это слабость доллара на фоне недовольства американского президента высоким курсом национальной валюты, что делает экономику Штатов менее конкурентоспособной", - сказала она.

В качестве второго фактора поддержки эксперт приводит решение Банка России оставить ключевую ставку на текущем уровне 10%. Кроме того, планы Минфина о пополнении резервов дали понять, что вероятность снижения в 1 полугодии 2017 года снизилась, поэтому Центробанк будет придерживаться этой стратегии из-за того, что покупки валюты с 7 февраля на сумму около 6,3 млрд рублей ежедневно могут оказать умеренное давление на российскую валюту.

"Если еще и принять во внимание потенциальное снижение нефти, то пара USD/RUB в начале новой недели может двинуться в район уровня 60,00", - добавила она.