"Ливерпуль" - "Челси": обзор матча от 31.01.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)
Опубликовано 01.02.17 00:50
31 января 2017 в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" сыграл вничью с лидером чемпионата "Челси" со счетом 1:1.
"Ливерпуль" - "Челси": счет 1:1
В центральном матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" принимал на своем поле "Челси". Матч, состоявшийся 31 января 2017 на стадионе "Энфильд", закончился вничью со счетом 1:1.
"Ливерпуль" - "Челси": обзор матча
Счет в матче в первом тайме открыли гости. На 24-й минуте Дэвид Луис воспользовался замешательством голкипера мерсесайцев Симона Миньоле при установке "стенки" и сильным выверенным ударом со штрафного отправил мяч угол ворот.
Хозяева отыгрались лишь после перерыва. На 57-й минуте после ужшкммт стремительной атаки Жоржиньо Вейналдум головой "проткнул" мяч мимо Тибо Куртуа.
За 14 минут до конца встречи "Челси" имел возможность вырвать победу, но Диего Коста не реализовал пенальти.