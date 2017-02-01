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"Ливерпуль" - "Челси": обзор матча от 31.01.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 01.02.17 00:50 "Ливерпуль" - "Челси": обзор матча от 31.01.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

31 января 2017 в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" сыграл вничью с лидером чемпионата "Челси" со счетом 1:1.

"Ливерпуль" - "Челси": счет 1:1

В центральном матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" принимал на своем поле "Челси". Матч, состоявшийся 31 января 2017 на стадионе "Энфильд", закончился вничью со счетом 1:1.

"Ливерпуль" - "Челси": обзор матча

Счет в матче в первом тайме открыли гости. На 24-й минуте Дэвид Луис воспользовался замешательством голкипера мерсесайцев Симона Миньоле при установке "стенки" и сильным выверенным ударом со штрафного отправил мяч угол ворот.

Хозяева отыгрались лишь после перерыва. На 57-й минуте после ужшкммт стремительной атаки Жоржиньо Вейналдум головой "проткнул" мяч мимо Тибо Куртуа.

За 14 минут до конца встречи "Челси" имел возможность вырвать победу, но Диего Коста не реализовал пенальти.

"Ливерпуль" - "Челси", счет 1:1. ВИДЕО голов

Гол Луиса (24)

Гол Вейналдума (57)
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